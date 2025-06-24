Найчастіше пожовтіння огірків – це результат неправильного догляду та оптимальних умов у вирощуванні, повідомляє 24 Канал. Але також жовте листя може свідчити й про "голодування" рослини чи хвороби.
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Чому листя огірків жовтішає?
Причин, з яких ваші огірки раптом стали жовтими, може бути кілька. І розібратися з проблемою можна тільки після того, як ви правильно визначите причини.
- Недотримання режиму поливу. Якщо ви поливаєте огірки надто рідко чи надто часто, рослина може швидко зневоднитися. Перша ознака – це пожовтіння листя. Втім, надмірний полив також може призвести до негативних наслідків та навіть загибелі огірків.
- Дефіцит добрив. У період вегетації рослини потребують комплексних азотних добрив. А якщо їх не вистачає, тоді листя починає швидко жовтішати.
- Переохолодження. Низькі температури викликають у рослини стрес та призводять до появи жовтого листя.
- Сонячний опік. Якщо ви поливаєте огірки вдень, і на листя потрапляє вода, жовті плями можуть свідчити про появу сонячних опіків. До речі, раніше ми вже розповідали про ідеальний час для поливу рослин на городі у спеку.
- Віруси та хвороби. Дуже часто листя на огірках жовтішає через фузаріоз.
- Пошкодження коренів. Якщо коріння огірків об'їли шкідники, листя почне жовтішати. Те саме відбуватиметься, якщо коріння пошкодилося під час пересадки розсади у ґрунт чи під час розпушування.
- Дефіцит азоту. Якщо ви помітили, що листя огірків почало бліднути та скручуватися вниз – потрібно підживити ваші рослини.
- Борошниста роса. В середині літа ця хвороба може бути особливо небезпечною для ваших грядок, і через неї листя огірків скручується та жовтішає.
Огірки можуть почати жовтіти у червні / Фото Pexels
Що робити, щоб листя огірків не жовтішало?
Для того, аби захистити свої огірки від пожовтіння, вам знадобиться всього один елементарний аптечний засіб. Перекис водню – це прекрасне підживлення для помідорів, перців, огірків та інших видів городніх культур. Це дуже доступний та дешевий препарат, що покращує розвиток рослин і захищає їх від різних захворювань.
Перекис – це натуральний фунгіцид та пестицид, і він може добре наситити ґрунт киснем, тож не тільки допомагає покращити темпи росту рослини, але й дозволяє повернути до життя вмираючу квітку.
Огірки дуже часто страждають від різних захворювань, і обприскування розчином перекису водню може бути надзвичайно корисним – на 1 літр води додається 20 мілілітрів аптечного перекису.
Але якщо ви помітили пожовкле листя з білим нальотом, його слід негайно видалити з огірка, аби уникнути поширення хвороби далі.