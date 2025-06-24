Найчастіше пожовтіння огірків – це результат неправильного догляду та оптимальних умов у вирощуванні, повідомляє 24 Канал. Але також жовте листя може свідчити й про "голодування" рослини чи хвороби.

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Чому листя огірків жовтішає?

Причин, з яких ваші огірки раптом стали жовтими, може бути кілька. І розібратися з проблемою можна тільки після того, як ви правильно визначите причини.

Недотримання режиму поливу . Якщо ви поливаєте огірки надто рідко чи надто часто, рослина може швидко зневоднитися. Перша ознака – це пожовтіння листя. Втім, надмірний полив також може призвести до негативних наслідків та навіть загибелі огірків.

. Якщо ви поливаєте огірки надто рідко чи надто часто, рослина може швидко зневоднитися. Перша ознака – це пожовтіння листя. Втім, надмірний полив також може призвести до негативних наслідків та навіть загибелі огірків. Дефіцит добрив . У період вегетації рослини потребують комплексних азотних добрив. А якщо їх не вистачає, тоді листя починає швидко жовтішати.

. У період вегетації рослини потребують комплексних азотних добрив. А якщо їх не вистачає, тоді листя починає швидко жовтішати. Переохолодження . Низькі температури викликають у рослини стрес та призводять до появи жовтого листя.

. Низькі температури викликають у рослини стрес та призводять до появи жовтого листя. Сонячний опік. Якщо ви поливаєте огірки вдень, і на листя потрапляє вода, жовті плями можуть свідчити про появу сонячних опіків. До речі, раніше ми вже розповідали про ідеальний час для поливу рослин на городі у спеку.

Якщо ви поливаєте огірки вдень, і на листя потрапляє вода, жовті плями можуть свідчити про появу сонячних опіків. До речі, раніше ми вже розповідали про ідеальний час для поливу рослин на городі у спеку. Віруси та хвороби . Дуже часто листя на огірках жовтішає через фузаріоз.

. Дуже часто листя на огірках жовтішає через фузаріоз. Пошкодження коренів . Якщо коріння огірків об'їли шкідники, листя почне жовтішати. Те саме відбуватиметься, якщо коріння пошкодилося під час пересадки розсади у ґрунт чи під час розпушування.

. Якщо коріння огірків об'їли шкідники, листя почне жовтішати. Те саме відбуватиметься, якщо коріння пошкодилося під час пересадки розсади у ґрунт чи під час розпушування. Дефіцит азоту . Якщо ви помітили, що листя огірків почало бліднути та скручуватися вниз – потрібно підживити ваші рослини.

. Якщо ви помітили, що листя огірків почало бліднути та скручуватися вниз – потрібно підживити ваші рослини. Борошниста роса. В середині літа ця хвороба може бути особливо небезпечною для ваших грядок, і через неї листя огірків скручується та жовтішає.



Огірки можуть почати жовтіти у червні / Фото Pexels

Що робити, щоб листя огірків не жовтішало?

Для того, аби захистити свої огірки від пожовтіння, вам знадобиться всього один елементарний аптечний засіб. Перекис водню – це прекрасне підживлення для помідорів, перців, огірків та інших видів городніх культур. Це дуже доступний та дешевий препарат, що покращує розвиток рослин і захищає їх від різних захворювань.

Перекис – це натуральний фунгіцид та пестицид, і він може добре наситити ґрунт киснем, тож не тільки допомагає покращити темпи росту рослини, але й дозволяє повернути до життя вмираючу квітку.

Огірки дуже часто страждають від різних захворювань, і обприскування розчином перекису водню може бути надзвичайно корисним – на 1 літр води додається 20 мілілітрів аптечного перекису.

Але якщо ви помітили пожовкле листя з білим нальотом, його слід негайно видалити з огірка, аби уникнути поширення хвороби далі.