Порожнім коробкам з-під яєць можна подарувати друге життя завдяки креативному способу, пише 24 Канал.

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Як використовувати лоток від яєць

Звичайний лоток від яєць може стати корисним інструментом для догляду за рослинами. Маленькі ємності можна використовувати як горщички для розсади. Така картонна коробка добре розкладається в ґрунті, тож після висівання насіння її можна висаджувати просто в грядку, не пошкоджуючи при цьому коріння. Через деякий час упаковка розкладеться й не зашкодить посадці зовсім.

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З іншого боку, саме в коробці від яєць можна почати вирощувати насіння, а потім пересадити рослини вже у відкритий ґрунт.



У ємності від яєць можна садити розсаду / Фото Pexels

Для посадки насіння вам знадобиться легкий та пухкий ґрунт та пульверизатор для зволоження. Садити в лоток можна помідори, перець, базилік, салат, петрушку, квіти тощо.

У кожному відділенні для яєць треба зробити шилом отвори для дренажу. В кожне заглиблення насипте ґрунт та зволожте його перед посадкою насіння. У кожну комірку потрібно поставити по дві насінини, присипати тонким шаром землі та ще раз зволожити.

Щоб зберегти вологу й тепло, коробку потрібно накрити плівкою та поставити в тепле місце. Після того, як з’являться паростки, плівку можна забирати. Щоб сіянці добре витягувалися, їм потрібне світло, тому тримайте лоток поблизу вікна. Через 2 – 3 тижні, коли паростки зміцніють, їх вже можна пересадити у відкритий ґрунт.