Чому не можна садити туї біля хати: цю відповідь має знати кожен

З туєю пов’язано кілька забобонів, через які власники присадибних ділянок не наважуються садити її біля будинку. Чимало господарів хочуть прикрасити подвір’я туями, але навколо цих дерев точаться багато суперечок, тому далі розповімо, чому ж їх не можна висаджувати біля дому.

У слов’ян вже тривалий час ставлення до туї є негативним, пише 24 Канал. У європейських країнах дерева висаджують біля могил, тому посадка біля дому вважається не зовсім доцільною.

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Чому не можна садити тую біля дому

Кажуть, що туя, яка посаджена біля будинку здатна привернути в життя господарів нещасливі події. Якщо ж туя все ж таки росте поруч з оселею, то їй не можна дозволяти вирости вищою за дім, інакше в ньому невдовзі станеться нещастя.

З туєю навіть пов’язана небезпечна прикмета, згідно з якою, дерево здатне притягнути в дім підозрілих осіб, які можуть проникнути в будинок й обікрасти власників повністю.



Варто відмовитися від посадки туї біля дому / Фото Pexels

Загалом дерево вважається скорботним й таким, що приносить в дім погану енергетику. Дуже часто мешканці оселі можуть відчувати головний біль, втому та нездужання після висаджених дерев. Не можна садити тую самотнім дівчатам, оскільки можна відлякати всіх наречених.

Корисні властивості туї

Окрім забобонів, дерево має певні корисні властивості. У хвої міститься речовина аромадендрин, яка містить настільки сильну антимікробну дію, що може зменшити кількість сезонних застуд. Також туя здатна накопичувати й притягувати до себе пил, знижуючи його кількість в повітрі.

Дачники зазначають, що туя містить густу крону. Якщо дерева висаджені як живопліт, то ще створить чудову захисну смугу, яка знизить рівень міського шуму й вихлопних газів від автомобілів.

А ще коренева система туй добре зміцнює ґрунт. На ділянці зі схилом варто висадити саджанці туї для запобіганню його осипанню чи розмиванню.