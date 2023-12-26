Якщо ви вже встигли розписати в блокноті все, що хочете втілити в реальність у 2024 році, то ми маємо для вас приємні новини. Насправді почати діяти ви можете навіть зараз. Таким чином у вас може бути навіть більше шансів на успіх, ніж в інших.

До теми Додайте в святкову ніч розваг: як загадати бажання на Новий рік, щоб воно здійснилося

Перші кроки виконані в грудні допоможуть вам оперативно взятися за справу вже в січні. Невеличкі зусилля зараз дадуть свої плоди в майбутньому.

Чому ви хочете виконати це бажання

Тренер з вигорання Еббі Сангмейстер радить усвідомити для самого себе, чому ви вирішили виконати це бажання. Зв’яжіть з ним сильну емоцію та візуалізуйте бажання. Подумайте над тим, як ви будете себе почувати, коли досягнете конкретної мети.

Ставте досяжні цілі

Важливо розуміти, що ціль яку ви поставили – цілком реально досягнути впродовж року. Робіть для своєї мрії маленькі кроки кожного дня, тоді мрія перестане бути мрією, а стане цілком реальною.



Поради, як досягнути новорічних бажань / Фото Pexels

Виробляйте звичку

Не варто змінити у своєму житті все й одразу. Так часто стається в січні, коли ми беремося за всі завдання зразу, а тоді вигораємо і не маємо сил хоча б одне виконати.

Успіху можна досягнути тоді, коли ви повільно рухаєтеся в одному напрямку та щодня пам’ятаєте про свою ціль, а певні кроки для її здійснення стають вашою звичкою.

Перетворіть слабкість на силу

До прикладу, у вас завжди не вистачає часу на спорт, бо він вам важко дається, а після годинного тренування ви почуваєте себе виснаженими та втомленими. Насправді так стається лише на початку, згодом спорт дасть вам силу та енергію.

А ще пам’ятайте, що результату неможливо досягнути миттєво, адже на це потрібен час. Коли щось починаєте, важливо розуміти свої слабкі сторони та перетворити їх на сильні.

Всі зміни у вашому житті залежать лише від вас і лише ви відповідальні за своє життя, тому проведіть майбутній 2024 рік так, щоб наприкінці грудня ви змогли пишатися собою.