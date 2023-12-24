Мабуть вже багато хто з вас перевірив силу новорічного бажання на собі, тож ретельно подумайте над тим, що ви хочете отримати в новому році. Окрім традиційного ритуалу з шампанським є ще багато інших порад, тож ви залюбки можете ними скористатися.

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Такі бажання цікаво загадувати в компанії друзів, щоб надати свята певної магії, тож ділимося з вами найцікавішими методами. Насправді ці методи є більше розвагою, ніж чимось дуже серйозним, тож це гарна ідея, щоб повеселитись в святкову ніч разом.

Традиційний метод

Найвідомішим методом в новорічну ніч вважається написане бажання на папері, яке треба підпалити та всипати попіл в шампанське й випити.

Ігристе й пелюстки

За годину до півночі киньте в келих три пелюстки будь-якої квітки та подумки подумайте про своє бажання, а коли розпочнеться бій курантів – випийте його.



Цікаві способи святкування Нового року / Фото Pexels

Банка повна бажань

Цей метод доволі цікавий, тож стане справжньою грою для гостей в новорічну ніч. Покладіть в банку папірці із записаними бажаннями на наступний рік. Наповніть її цукерками чи конфеті та закривайте її тоді, коли куранти виб’ють північ. А от відкрити її можна буде аж через рік 31 грудня 2024 року.

Монетка як оберіг

Візьміть в руку монетку та подумки про себе висловіть бажання. Коли куранти проб’ють востаннє, заховайте цю монетку та носіть її з собою увесь рік, як оберіг.