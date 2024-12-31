Приготування новорічного столу – це можливість створити атмосферу удачі та процвітання, пише 24 Канал. Щоб залучити у будинок успіх та достаток, радимо звернути увагу на кілька важливих моментів, які стосуються декорування та страв на столі. Якщо враховувати всю символіку свята, то новий 2025 рік буде до вас прихильним та принесе багато трансформацій.

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Що має стояти на новорічному столі

Почнімо зі скатертини, яка в новорічну ніч має бути виключно з натуральної тканини. Це символізуватиме достаток власника, тож приверне у його життя з нового року ще більше фінансів. У 2025 році найпопулярнішими кольорами буде зелений, жовтий, золотий та коричневий. Обирайте для столу скатертину в одному з цих кольорів, щоб заручитися підтримкою покровительниці року.

Страви треба обирати такі, щоб вони символізували добробут, спокій та гармонію. Зелена Змія любить свіжі та корисні продукти, тому на столі повинні бути овочі, зелень та страви з їхнім використанням. Приготуйте салати на основі зелені, поставте на стіл овочеву нарізку з огірків, помідорів та перцю з прикрашанням петрушки чи кропу. Знавці східної культури кажуть, що такі страви символізують здоров’я та довголіття.

На стіл варто поставити прості, але водночас вишукані страви з морепродуктів, ніжного м’яса курки, яловичини чи кролика. Приготуйте салат з креветками чи кальмарами й не забудьте про бутерброди з ікрою. Фахівці зазначають, що морепродукти відповідають за мудрий та спокійний характер Змії.



Список страв, які повинні бути на новорічному столі / Фото Pexels

М’ясо є теж важливим інгредієнтом. На столі можуть бути стейки з яловичини, тушкована курка з овочами та зеленню, або ж запечений кролик з духмяними травами.

Щоб привернути успіх у Новому році – додавайте на стіл багато яскравих фруктів. Це можуть бути банани, ківі, апельсини, мандарини, манго, ананас тощо.

Для вдалого року на столі мають бути присутні солодощі. Підійде будь-що – домашнє печиво, чізкейк, торт, імбирні пряники чи горішки зі згущеним молоком. Солодка страва має апетитною, щоб залучити в життя позитивну енергію.

Чудовим доповненням до новорічного столу є алкоголь. Підсилить відчуття радості та свята вино або шампанське. Обирати напої варто з легким та ніжним смаком, який буде підкреслювати енергетику свята.

Для декорування столу можна використовувати свічки в зелених кольорах, які символізуватимуть гармонію з природою, а золотисті елементи декору принесуть в життя успіх. Посуд повинен бути однотонним, без зайвого декору. У вазу можна поставити живі квіти чи хвою, а на стіл – статуетку у вигляді змії.