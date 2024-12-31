Приготовление новогоднего стола – это возможность создать атмосферу удачи и процветания, пишет 24 Канал. Чтобы привлечь в дом успех и достаток, советуем обратить внимание на несколько важных моментов, касающихся декорирования и блюд на столе. Если учитывать всю символику праздника, то новый 2025 год будет к вам благосклонным и принесет много трансформаций.

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Что должно стоять на новогоднем столе

Начнем с скатерти, которая в новогоднюю ночь должна быть исключительно из натуральной ткани. Это будет символизировать достаток владельца, поэтому привлечет в его жизнь с нового года еще больше финансов. В 2025 году самыми популярными цветами будет зеленый, желтый, золотой и коричневый. Выбирайте для стола скатерть в одном из этих цветов, чтобы заручиться поддержкой покровительницы года.

Блюда надо выбирать такие, чтобы они символизировали благосостояние, спокойствие и гармонию. Зеленая Змея любит свежие и полезные продукты, поэтому на столе должны быть овощи, зелень и блюда с их использованием. Приготовьте салаты на основе зелени, поставьте на стол овощную нарезку из огурцов, помидоров и перца с украшением петрушки или укропа. Знатоки восточной культуры говорят, что такие блюда символизируют здоровье и долголетие.

На стол стоит поставить простые, но одновременно изысканные стравы из морепродуктов, нежного мяса курицы, говядины или кролика. Приготовьте салат с креветками или кальмарами и не забудьте о бутербродах с икрой. Специалисты отмечают, что морепродукты отвечают за мудрый и спокойный характер Змеи.



Список блюд, которые должны быть на новогоднем столе / Фото Pexels

Мясо тоже является важным ингредиентом. На столе могут быть стейки из говядины, тушеная курица с овощами и зеленью, или запеченный кролик с ароматными травами.

Чтобы привлечь успех в Новом году – добавляйте на стол много ярких фруктов много ярких фруктов. Это могут быть бананы, киви, апельсины, мандарины, манго, ананас и тому подобное.

Для удачного года на столе должны присутствовать сладости. Подойдет что угодно – домашнее печенье, чизкейк, торт, имбирные пряники или орешки со сгущенным молоком. Сладкое блюдо имеет аппетитную, чтобы привлечь в жизнь положительную энергию.

Отличным дополнением к новогоднему столу является алкоголь. Усилит ощущение радости и праздника вино или шампанское. Выбирать напитки стоит с легким и нежным вкусом, который будет подчеркивать энергетику праздника.

Для декорирования стола можно использовать свечи в зеленых цветах, которые будут символизировать гармонию с природой, а золотистые элементы декора принесут в жизнь успех. Посуда должна быть однотонной, без лишнего декора. В вазу можно поставить живые цветы или хвою, а на стол – статуэтку в виде змеи.