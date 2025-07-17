Ретроградний Меркурій тричі на рік тримає у страху цілу планету, і ось знову настає його час, тож варто розібратися, як убезпечити себе від його впливу, пише 24 Канал з посиланням на Liza.ua.

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Як захиститися в період ретроградного Меркурія

Ретроградний Меркурій – це явище, коли найближча до Сонця планета Меркурій увільнює рух, і через це виникає оптична ілюзія, наче планета рухається назад. Протягом року це явище можна спостерігати тричі, і кожного разу воно триває три тижні.

Астрологи вірять, що це впливає на людей – вони стають дратівливими, починають конфліктувати та можуть зіштовхнутися з непорозуміннями.

Є кілька заборон під час ретроградного Меркурія, яких краще дотримуватися, аби не потрапити у неприємності.

Починати нові проєкти . Вірять, що справа почне буксувати, у ній з'являться затримки та перешкоди.

. Вірять, що справа почне буксувати, у ній з'являться затримки та перешкоди. Підписувати важливі документи та договори . Меркурій в цей період – це планета, що не сприяє бізнесу.

. Меркурій в цей період – це планета, що не сприяє бізнесу. Ухвалювати важливі рішення . Згодом може виявитися, що ви помилилися з вибором, адже ретроградний Меркурій нібито плутає думки.

. Згодом може виявитися, що ви помилилися з вибором, адже ретроградний Меркурій нібито плутає думки. Робити великі покупки. Краще зачекати до завершення періоду, аби в придбаних речах потім не виявилося несподіваних дефектів.

Якщо ви побоюєтеся, що ретроградний Меркурій може нашкодити у ваших справах, ви можете скористатися талісманом, що захистить вас від його згубного впливу. Найбільш потужний талісман Меркурія – це жезл, що називається Кадуцей Гермеса.



Гермес з жезлом у руці / Фото Pexels

Ви можете роздрукувати зображення жезла та носити його з собою, або ж поставити картинку на заставку телефона чи ноутбука.

До слова, раніше ми вже розповідали, які кімнатні рослини не можна тримати вдома, адже вони притягують безшлюбність.