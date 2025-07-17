Ретроградный Меркурий трижды в год держит в страхе целую планету, и вот снова наступает его время, поэтому стоит разобраться, как обезопасить себя от его влияния, пишет 24 Канал со ссылкой на Liza.ua.

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Как защититься в период ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий – это явление, когда ближайшая к Солнцу планета Меркурий высвобождает движение, и из-за этого возникает оптическая иллюзия, как будто планета движется назад. В течение года это явление можно наблюдать трижды, и каждый раз оно длится три недели.

Астрологи верят, что это влияет на людей – они становятся раздражительными, начинают конфликтовать и могут столкнуться с недоразумениями.

Є несколько запретов во время ретроградного Меркурия, которых лучше придерживаться, чтобы не попасть в неприятности.

Начинать новые проекты . Верят, что дело начнет буксовать, в нем появятся задержки и препятствия.

. Верят, что дело начнет буксовать, в нем появятся задержки и препятствия. Подписывать важные документы и договоры . Меркурий в этот период – это планета, что не способствует бизнесу.

. Меркурий в этот период – это планета, что не способствует бизнесу. Принимать важные решения . Со временем может оказаться, что вы ошиблись с выбором, ведь ретроградный Меркурий как будто бы путает мысли.

. Со временем может оказаться, что вы ошиблись с выбором, ведь ретроградный Меркурий как будто бы путает мысли. Делать крупные покупки. Лучше подождать до завершения периода, чтобы в приобретенных вещах потом не оказалось неожиданных дефектов.

Если вы опасаетесь, что ретроградный Меркурий может навредить в ваших делах, вы можете воспользоваться талисманом, что защитит вас от его пагубного влияния. Наиболее мощный талисман Меркурия – это жезл, называющийся Кадуцей Гермеса.



Гермес с жезлом в руке / Фото Pexels

Вы можете распечатать изображение жезла и носить его с собой, или же поставить картинку на заставку телефона или ноутбука.

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