Що робити з ірисами, коли вони відцвіли: садівники розповіли важливі правила

У червні закінчується цвітіння ірисів, однак чимало людей не знають, яким має бути догляд після їхнього відцвітання. За цим багаторічниками потрібен догляд аж до зими, тому їх потрібно обрізати та навіть пересадити, а вже ближче до зими укривати від холоду.

Сухі квіти та зів’ялі квітконоси – це гарне середовище для шкідників та хвороб, саме тому після в’янення всі квітконоси треба видалити садовими ножицями.

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Як обрізати іриси

Листя під корінь зрізати не можна. Його треба залишати на ірисах до кінця осені, щоб рослина змогла накопичити потрібний обсяг поживних речовин. У випадку, якщо ви хочете розмножити рослину насінням, то варто залишити кілька кольорів для зав’язі насіннєвої коробки. Підріжте трохи для того, щоб квіти зберігали декоративний вигляд.

Квітоноси треба зрізати на висоті 2,5 сантиметра від кореня, а потім видалити сухе і пошкоджене листя. Іриси треба перевіряти на наявність зів’ялих бутонів не менше двох разів на тиждень.

Добре впливає на стан рослини обрізання під час осінніх дощів. Листя треба обрізати на відстані 15 сантиметрів від ґрунту. Остаточне обрізання має відбутися перед настанням перших заморозків.



Іриси після цвітіння обрізають / Фото Pexels

Як доглядати за ірисами після цвітіння

Поливати іриси після відцвітання не потрібно, оскільки в цей період в коренях чи цибулинах рослини накопичується суха речовина, а поливання викличе застій води в кореневій системі.

Після цвітіння іриси можна підгодувати компостом. Гноєм удобрювати не можна, бо корені почнуть загнивати. Основне підживлення проводять фосфором та калієм через місяць після їхнього в’янення.

Вже у листопаді, після закінчення сезону дощів, залишки листя й верх кореневищ ірисів обробляють фунгіцидами. А от пізнє підживлення варто зробити незадовго до настання заморозків. Це повинен бути мінеральний комплекс, який не містить азоту.

Коли пересаджувати іриси після цвітіння

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Насправді ж іриси варто пересаджувати не частіше, ніж раз на 4 – 5 років восени, у вересні. Перед пересаджуванням листя обрізається. Рослину викопують, очищають від ґрунту та розділяють кореневища. Кілька днів їх треба зберігати в сухому місці, а на початку жовтня висадити в ґрунт.

Як утеплити іриси на зиму

Квіти на зиму потребують укриття впродовж перших 2 – 3 років життя. Для цього треба використовувати торф, перегній, солому чи стружку. Рослини треба вкрити 10 сантиметрами цього матеріалу, а зверху покласти гілля ялини.