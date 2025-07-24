Ці дерева потрібно обрізати до кінця липня: урожай збільшиться в рази

Обрізку дерев зазвичай проводять навесні і восени – втім, є кілька дерев, з якими потрібно попрацювати і влітку. Тож час братися за секатор та перевірити, які рослини варто обрізати вже зараз.

Липнева обрізка дерев – це важливий процес, що точно не варто пропускати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kokl. Та якщо ви не хочете нашкодити своїм рослинам, потрібно спершу дізнатися про кілька важливих нюансів.

Цікаво Очистіть дім свічкою: всі негаразди одразу зникнуть

Не всі садівники знають, що в липні можна обрізати дерева – а це ж дуже важлива робота, що може суттєво вплинути на майбутній урожай.

Які дерева потрібно обрізати в липні?

Літня обрізка може запропонувати чимало переваг. Передусім це покращення врожайності, адже видалення зайвих пагонів дозволяє дереву спрямовувати усі свої сили до плодів. Окрім того, так можна контролювати ріст, запобігати хворобам та підтримувати гарну форму дерева.

Але далеко не всі дерева потребують такого догляду у липні – тож ділимося списком дерев, які потрібно обрізати.

Персики та нектарини

Персикові дерева відомі своєю примхливістю. Їхня крона може досить швидко загустіти, а для того, аби плоди були солодкими, вони мають отримувати максимум світла. І літня обрізка персиків потрібна для того, аби видалити зайві пагони, що затіняють плоди.

Окрім того, особливість персиків в тому, що переважно вони плодоносять на однорічних пагонах. І коли ви видаляєте старі гілки, ви готуєте дерево до рясного урожаю наступного року.



Персики потрібно обрізати влітку / Фото Pexels

Абрикоси

Як і персики, абрикоси дуже люблять світло та не переносять затінку. І літня обрізка допомагає відкрити крону, аби плоди отримували достатньо тепла. Окрім того, абрикоси схильні до різних захворювань, під час яких з ран виділяється смола.

І влітку, коли дерево активно вегетує, такі зрізи можуть загоїтися набагато швидше, а це знижує ризик інфекції.

Вишні та черешні

Вишні та черешні не такі вимогливі до літньої обрізки – але вона також може суттєво покращити стан рослини. Ці дерева часто страждають від грибків – і причиною може стати погана вентиляція крони. Липнева обрізка швидко виправляє цю проблему.

До слова, раніше ми розповідали, яка рослина в саду може захистити від шкідників – не варто її прибирати.

Сливи

Сливові дерева схильні до надмірного утворення пагонів, і через це загущується крона. А ось літня обрізка допоможе стримати ріст та спрямувати енергію на плодоношення. І особливо актуально це для сортів, які дають багато кореневої парості – не бійтеся видаляти її якомога раніше.

Груші та яблуні

Ці дерева рідше обрізають влітку, але є випадки, коли без цього не обійтися. Для яблунь радять видаляти "вовчки" – вертикальні пагони. Вони не будуть давати плодів, і насправді тільки забирають сили у дерева. З грушами ж будьте значно обережнішими та видаляйте тільки слабкі та хворі гілки.