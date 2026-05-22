Якщо обрізку проводити щороку правильно, це допоможе швидко "омолодити" рослини – видалити мертві та хворі гілки, запобігти різним інфекціям та підтримувати ідеальну форму, пише Martha Stewart. А ось кілька помилок можуть призвести до протилежного результату.

Цікаво У травні треба поспішати: як захистити черешню від вишневої мухи

Яких помилок припускаються дачники під час обрізки?

Обрізка у невідповідний сезон

Найбільша помилка, якої можна припуститися під час обрізки – це проводити її у невідповідний сезон. Наприклад, для багатьох чагарників кінець зими та початок весни будуть найкращим часом, а ось пізніша обрізка вже завадить цвітінню.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Кущі та дерева, що квітнуть навесні, слід обрізати після цвітіння. Якщо ви обрізаєте їх наприкінці зими або на початку весни, ви, ймовірно, обріжете щойно сформовані бруньки, що значно зменшить кількість цвітіння,

– поділилася садівниця Анна Олер.

Обрізка у неправильний час доби

Так, виявляється, час доби також може бути невдалим – екстремальні температури додають стресу рослині чи дереву.

Обрізка без плану

Просто так хапатися за секатор не варто – адже обрізка має досягати певних цілей, а не просто позбавляти рослину гілок. Отож, дві основні цілі обрізки – це дати рослині більше сонячного світла, а також покращити циркуляцію повітря у кроні.

Перед початком роботи оцініть рослину та зверніть увагу на всі перехрещені гілки, що конкурують між собою. Оберіть форму, перегляньте рекомендації щодо обрізки, і тільки тоді дійте.

Використання брудних інструментів

Те, що видається незначною помилкою в моменті, може зрештою призвести до дуже, дуже неприємних результатів – адже щоразу, коли ви зрізаєте стебло рослини, ви залишаєте відкриту рану, вразливу до хвороб.



Обрізати рослини потрібно чистими інструментами / Фото Pexels

І брудний секатор піддає цю рану впливу бактерій чи грибкових спор, які можуть ховатися на лезах.

Надто велика обрізка

Якщо за один сеанс обрізки з дерева зникло понад третину гілок – ви перестаралися. Це може шокувати рослину, і відтак зменшить її здатність до росту, а також зробить вразливою до хвороб та грибків.