Провідний спеціаліст відділу захисту рослин Головного управління Держпродспоживслужби у Черкаській області Олег Сергієнко пояснив "Суспільному Черкаси", як розпізнати вишневу муху та коли обробляти дерева, щоб зберегти урожай.

Коли вишнева муха стає активною?

Комаха з чорним тілом і смугастими крилам має приблизно 3 – 5 міліметрів. Попри свою назву, найбільше вона пошкоджує саме черешню, хоч і може з’явитися на вишні.

Вишнева муха зимує у ґрунті в стадії лялечки. Найчастіше вона перебуває під кроною дерева на глибині кількох сантиметрів – саме там, куди падають заражені плоди.

Мухи починають активно вилітати у травні після цвітіння дерев. Найрухливішими вони стають у теплу сонячну погоду, коли температура перевищує 20 градусів.



Черешню слід вчасно обробити / Фото Pexels

Чим обробити дерева від вишневої мухи?

За словами експерта, дуже важливо не пропустити правильний момент для обробки. Найкраще проводити обприскування дерев тоді, коли муха тільки починає відкладати яйця.

Перші яйця мухи починають відкладати на зав’язі і зелених плодах через 4 – 6 днів після виходу з ґрунту. У цей момент ефективні обробки контактними і системними інсектицидами, такими як "Актеллік", "Каліпсо,

– зазначив Олег Сергієнко.

Та одним з найефективніших екологічних способів боротьби спеціаліст називає перекопування ґрунту під деревами навесні та восени. Обробляти потрібно всю площу під кроною, оскільки саме там зимують лялечки вишневої мухи.

Як захистити плоди агроволокном?

Вберегти черешні від плодової мушки можна завдяки фізичному блокуванню, йдеться на сайті Interia Kobieta. Потрібно лише під крону черешні чи вишні застелити агроволокно. Його помічна функція полягає у тому, що воно перешкоджатиме вильоту дорослих мух, які перебувають у землі.

Матеріал має покривати всю площу під деревом, у тих межах, де минулого року опадали ягоди, бо саме там можуть жити плодові мухи. По краях матеріал треба обтяжити, щоб запобігти вильоту комах. Агроволокно слід тримати навколо дерева аж до кінця червня, поки активість шкідників не знизиться.

