Попри велику кількість спеціальних добрив для лохини, існують доступніші варіанти підживлення, розповів дачник на ютуб-каналі "Корисне TV". Одне з них – це використання калієвої селітри.

Чому лохину підживлюють калієвою селітрою?

У калієвій селітрі міститься одразу два важливі елементи – азот і калій. Азот стимулює ріст зеленої маси та молодих пагонів, а калій позитивно впливає на цвітіння, плодоношення та якість ягід.

Таке підживлення є особливо корисним у період, коли лохина лише починає активно рости. Крім цього, добриво допомагає підтримувати потрібну кислотність ґрунту, що є дуже важливим для цієї культури.

Як приготувати підживлення?

Для розчину потрібно 10 літрів води та 20 грамів калієвої селітри (приблизно 1 столова ложка без гірки). Добриво швидко розчиняється у воді, після чого суміш потрібно перемішати й дати їй хвилину настоятися.

Щоб добриво краще засвоїлося, потрібно попередньо добре полити лохину. Вони любить рясні поливи, а також кислий та вологий ґрунт. Для цього її потрібно мульчувати і вносити добрива, у складі яких є сірка або ті, які підкислюють ґрунт,

– зазначив дачник.

Молодим кущам достатньо 2 літри готового розчину. Якщо лохині понад 3 роки, то під одну рослину потрібно вилити близько 5 літрів добрива. Поливати потрібно не лише під сам кущ, але й по всьому колу навколо рослини.

Уже через кілька днів після внесення добрива можна помітити результат. Лохина почне активніше нарощувати листя й молоді прикореневі пагони. Якщо на кущах вже є квітки, то лохина швидше перейде до цвітіння й формування майбутнього врожаю.

Яке домашнє добриво корисне для лохини?

Збільшити урожай лохини можна природним методом удобрення, пише Interia Kobieta. Один з найцікавіших методів, що привернув увагу садівників – це полив куща водою, отриманою від замочування черствого хліба.

Цей продукт діє на кущі як стимулятор росту. Пов’язано це з наявністю дріжджів та мікроорганізмів, які підтримують біологічний стан субстрату. Вони покращують структуру ґрунту, створюючи ідеальні умови для росту кущів.

Хлібне добриво підкислює ґрунт, тож це ще одна додаткова перевага для здорового росту рослини та рясного плодоношення.

