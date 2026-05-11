Навесні часник починає активно нарощувати листя й формувати майбутній урожай, розповів городник на ютуб-каналі "Наша дача".

Чим підживити часник?

Для весняного підживлення дачник радить поєднувати два компоненти – сульфат магнію та аміачну селітру.

В аміачній селітрі міститься азот, який необхідний часнику для швидкого росту зеленого листя. Саме через листя відбувається фотосинтез. Тоді рослина накопичує поживні речовини для формування великої цибулини.

Однак без достатньої кількості магнію рослина не зможе повністю засвоїти азот. Через це листя може жовтіти, а розвиток культури сповільниться.

Сульфат магнію містить магній і сірку. Магній відповідає за фотосинтез і покращує засвоєння азоту. Також він сприяє кращому використанню фосфору, який є важливим для формування коренів і великої головки часнику.

Сірка теж відіграє важливу роль, оскільки усі цибулинні культури потребують цього елементу. Вона впливає на смак і аромат часнику.

Як приготувати розчин для підживлення?

Для підживлення потрібно розчинити 1 столову ложку сульфату магнію та 1 столову ложку аміачної селітри. Ці добрива треба додати до 10 літрів води й добре перемішати. Дачник розвів підживлення у звичайній лійці

Отриманим розчином слід поливати грядки з розрахунку одна лійка на 1 – 2 квадратні метри, залежно від того, у якому стані зволоженості ґрунт. Якщо грядка добре зволожена, то розчин буде краще проникати й дійде до кореневої системи,

– зазначив городник.

Через кілька днів після внесення добрив потрібно зробити легке розпушування ґрунту. Це допоможе зберегти вологу й покращити доступ повітря до кореневої системи.

Таке поєднання допомагає уникнути пожовтіння листя й позитивно впливає на майбутній урожай озимого часнику.

Поряд з яким овочем варто садити часник?

Дачники радять садити часник неподалік картоплі, щоб покращити ріст та урожай цієї культури, пише Southern Living.

Сильний аромат часнику відлякує попелицю та колорадських жуків, які атакують картоплю. Крім того, рослина здатна запобігати хворобам та грибковим інфекціям, таким як бура плямистість листя.

Які ще поради стануть в пригоді садівникам?

Підживлювати полуницю потрібно тоді, коли на вулиці закріпилася стабільно-тепла погода. Також важлива і певна температура ґрунту. Підгодовувати ягоди полуниці варто кожні один-два тижні після початку цвітіння.

Виявляється, що деякі сорти яблунь можуть нерівномірно плодоносити через умови вирощування і догляд. Саме регулярні проріджування, полив, обрізка та хороше запилення допомагають яблуням плодоносити щороку.