Для того, аби прибрати конденсат у душі, люди часто вдаються до різних методів: сушать їх феном, купують спеціальні вентилятори тощо, пише The Spruce. Та якщо часу на ремонт і покращення ванної немає, можна скористатися іншим способом, що працює не гірше.

Як позбутися запотівання вікон у ванній?

Виявляється, у вашій ванній вже є інгредієнт, що потрібний для того, аби усунути запотівання – і ви навіть користуєтеся ним кожного дня. Все, що потрібно – це взяти трохи звичайної зубної пасти.

Цей метод може спершу видаватися досить дивним, але він справді працює. Достатньо натерти дзеркало невеликою кількістю пасти, і про запотівання можна забути принаймні на тиждень. Але чи не стане дзеркало від цього каламутним? Виявляється, ні – та наносити засіб потрібно у правильний спосіб.

Найкраще буде взяти приблизно чайну ложку зубної пасти та нанести її спершу на серветку з мікрофібри. Після того як ви втрете пасту у дзеркало, воно може бути досить липким – у такому випадку потрібно просто взяти ще одну чисту ганчірку та протерти поверхню насухо. Паста не залишає розводів, а також не притягує до себе пару – тож навіть після гарячого душу дзеркало залишатиметься чистісіньким.



Зубною пастою можна захистити дзеркало

Як ще можна прибрати запотівання?

Якщо зубну пасту використовувати не хочеться, можна вдатися до інших способів проти запотівання дзеркала – а їх чимало, пише Homes&Gardens.

Спрей проти запотівання . Спеціальні спреї можна знайти в інтернеті та навіть у господарських магазинах – і вони ідеально працюють не лише з дзеркалами, але й з вікнами у холодну погоду.

. Спеціальні спреї можна знайти в інтернеті та навіть у господарських магазинах – і вони ідеально працюють не лише з дзеркалами, але й з вікнами у холодну погоду. Мило . Так, можна натерти дзеркало тоненьким шаром рідкого мила. Воно допоможе запобігти утворенню крапель на дзеркалі. Наприкінці, як і у випадку з зубною пастою, дзеркало потрібно відполірувати чистою сухою тканиною.

. Так, можна натерти дзеркало тоненьким шаром рідкого мила. Воно допоможе запобігти утворенню крапель на дзеркалі. Наприкінці, як і у випадку з зубною пастою, дзеркало потрібно відполірувати чистою сухою тканиною. Оцтова суміш . У пляшці змішайте рівні частини оцту та води й використайте засіб на дзеркалі. Мало того, що він якісно його очистить, так ще й допоможе уникнути неприємного запотівання.

. У пляшці змішайте рівні частини оцту та води й використайте засіб на дзеркалі. Мало того, що він якісно його очистить, так ще й допоможе уникнути неприємного запотівання. Крем для гоління. Це, беззаперечно, найбільш незвичний продукт у підбірці – але він також працює. Трохи крему потрібно втерти у дзеркало. Він залишить тонкий, непомітний шар, що запобігатиме утворенню конденсату.

