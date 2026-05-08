Термін служби дошки напряму залежить від правильного догляду й захисту від вологи, розповіла Баррі Мейєрс на платформі Quora.

Чим обробити дошку, щоб вона не гнила?

Для захисту дерева можна використовувати харчову мінеральну олію. Вона добре просочує поверхню і не дає волозі проникати всередину. Завдяки цьому дошка не пересихає, не тріскається і не починає псуватися зсередини.

Потрібно рясно змастити дошку мінеральною олією і залишити на 30 хвилин, щоб дерево увібрало все необхідне. Після цього надлишок олії витерти сухим рушником.

Також можна застосувати покриття на основі мінеральної олії з додаванням бджолиного воску. Такий догляд захистить дошку від пересихання, тріщин і появи пошкоджень. Важливо лише уникати рослинних чи горіхових олій, оскільки вони з часом псуються і залишають неприємний запах.

Якщо дошка лежить прямо на поверхні, то важливо стежити за тим, щоб її нижня сторона завжди залишалася сухою. Таким чином вдасться уникнути деформації і вбирання вологи.

Замочувати довго у воді дерев’яну дошку не можна, бо від цього дерево швидко псується.



Обробну дошку варто обробити, щоб довше служила / Фото Pexels

Як доглядати за дерев’яною обробною дошкою?

Обробну дошку радять мити після кожного використання, пише пише Real Simple. А от раз на місяць потрібно проводити ретельне очищення. Таким чином дошку вдасться зберегти на досить тривалий період користування.

Після використання дошку потрібно мити вручну – класти в посудомийну машину не можна. Варто промити її гарячою водою і нанести засіб для миття посуду, а тоді добре протерти губкою.

Щоб освіжити вигляд дошки й прибрати неприємні запахи, раз на місяць можна використовувати лимон з сіллю. Поверхню потрібно посипати крупною сіллю, а потім потерти половинкою лимона круговими рухами. Такий спосіб допоможе очистити дерево і позбутися запахів, які з часом вбираються у поверхню дошки.

Які ще є корисні поради?

