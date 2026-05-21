Перед тим, як починати боротьбу з мурахами, слід розібратися в одному простому питанні – що ж саме у ваших деревах їх так сильно приваблює, пише Better Homes&Gardens.

Чому мурахи лізуть на дерева?

Іноді головне джерело інтересу мурах – це їжа, іноді вони просто безцільно досліджують територію. Але трапляється й таке, що їх приваблюють шкідники – щитівки чи попелиця, пише The Spruce. Вони виробляють солодку, липку речовину, що мурахи обожнюють.

Зважайте, що мурахи "ферментують" попелиць і так захищають ваше дерево. Тож якщо сад вразливий до шкідників, боротися з цими працьовитими комашками точно не варто.

Мурах приваблюють шкідники на деревах / Фото Pexels

Та якщо терпіти їх сил все ж немає, позбутися мурах можливо. Далі розповідаємо, як саме.

Як позбутися мурах на деревах?

Спосіб боротьби з мурахами серйозно відрізнятиметься залежно від того, чому саме вони полюбили ваші дерева.

Шкідники

Для того, аби позбутися мурах, передусім потрібно прибрати попелицю чи інших шкідників, які обсіли ваші дерева. Обов'язково огляньте нижню сторону листя, адже саме там ховаються дрібні шкідники. Якщо зараження нечисленне, уражене листя обріжте та викиньте.

Важливо! Не викидайте уражене листя в компост – там шкідники виживуть і згодом заразять усе, що ви підживите отриманим добривом.

Червоні вогняні мурахи

Якщо по дереву лазить цей вид мурах, бажання їх позбутися цілком зрозуміле – вони неприємні та боляче жалять. У такому випадку потрібно знайти мурашник, з якого ці мурахи повзуть. Після цього залийте його кількома літрами окропу. Втім, будьте обережні, аби не нашкодити рослинам, що ростуть поблизу.

Якщо коріння десь поряд з мурашником, не лийте окріп, натомість скористайтеся інсектицидним розчином.

Захист стовбура

Якщо ви помітили найбільше мурах саме на основі дерева, стовбур можна обмотати плівкою. Розмістіть її на кілька сантиметрів вище землі, а тоді покрийте плівку липкою речовиною. Після цього усі мурахи, що спробують залізти на дерево, будуть грузнути.

Як позбутися личинок хруща у саду?

В травні під деревами з'являються не лише мурахи, але й хробаки. І, на відміну від мурашок, ці істоти таки справді шкідники, тож боротьбу з ними потрібно починати одразу, якщо не хочете залишитися без врожаю та здорових рослин. На щастя, кілька народних методів досить ефективно працюють проти комахи. Зокрема: