Досвідчені дачники вже давно знають, що найкращий догляд за садом і городом – це продумана посадка, де кожна рослина і грядка працюють вам на користь, пише Better Homes&Gardens.

Що посадити на городі, щоб не було бур'янів?

Бур'яни – це головний біль у будь-якому саду чи городі. Вони проростають між рядами овочів, затуляють листя однорічників та не дають розвиватися багаторічникам. На щастя, прополювати їх щотижня необов'язково – можна просто посадити кілька правильних рослин-компаньйонів, що придушуватимуть небажану компанію городини природним чином.

Отож, ось кілька рекомендацій, які допоможуть суттєво зменшити кількість бур'янів вже цього року.

Садіть трави разом з овочами

Ароматні трави можуть не лише приваблювати запилювачів до квітів овочів – вони також заповнюють вільну землю навколо основи рослин, і так бур'яни рідше пробиваються там. Можна поєднати:

капустяні з кропом;

пасльонові з базиліком;

однорічні квіти з чебрецем та орегано.

Поєднуйте високі та низькорослі овочі

Трави – це чудові рослини-компаньйони, але поєднання різних видів овочів також допоможе запобігти росту бур'янів. Класичний приклад – це вирощування кукурудзи та квасолі разом із гарбузами. У такому випадку листя гарбуза вкриває землю та не дає бур'янам проростати.

Також можна висаджувати під вищими овочами редис, або ж кущову квасолю.

Посадіть покривні культури восени

Покривні культури надзвичайно корисні для зменшення кількості бур'янів, особливо у саду. Зазвичай такі рослини висівають восени, після закінчення вегетаційного періоду.

Особливо корисною буде конюшина – вона не тільки швидко росте, але й збагачує ґрунт азотом.



Конюшину можна садити восени на городі / Фото Pexels

Що посадити, щоб покращити якість ґрунту?

Здоровий ґрунт надзвичайно важливий для вирощування рослин – а ось якщо він виснажується, це дуже швидко проявиться у проблемах з ростом коріння, його загниванням та підвищеною кислотністю.

Кілька рослин допомагають відновити поживні речовини у землі – і найкраща частина полягає в тому, що вони практично не потребують догляду, пише Martha Stewart.

Дикий люпин . Ця рослина додасть яскравої текстури та кольору будь-якому саду, адже цвіте неймовірно красивими синьо-фіолетовими квітами. А ось кореневі бульбочки квітки містять азотфіксувальні бактерії, що вивільняють поживні речовини у ґрунт.

. Ця рослина додасть яскравої текстури та кольору будь-якому саду, адже цвіте неймовірно красивими синьо-фіолетовими квітами. А ось кореневі бульбочки квітки містять азотфіксувальні бактерії, що вивільняють поживні речовини у ґрунт. Бурачник – це ще одна красива блакитна квітка, що може розмножуватися самостійно, тож достатньо буде висадити його в саду лише раз. Він має товсте коріння, що якісно аерує ґрунт. А коли рослина гине в кінці сезону, її коріння руйнується, забезпечуючи землю поживними речовинами.

– це ще одна красива блакитна квітка, що може розмножуватися самостійно, тож достатньо буде висадити його в саду лише раз. Він має товсте коріння, що якісно аерує ґрунт. А коли рослина гине в кінці сезону, її коріння руйнується, забезпечуючи землю поживними речовинами. Садовий горошок – це не лише смачна, але й корисна рослина. Як і інші бобові, горошок перетворює атмосферний азот у розчинну форму, що можуть засвоювати рослини. Горох має бульбочки з азотом, що суттєво зменшує потребу рослин поруч у хімічних добривах.

– це не лише смачна, але й корисна рослина. Як і інші бобові, горошок перетворює атмосферний азот у розчинну форму, що можуть засвоювати рослини. Горох має бульбочки з азотом, що суттєво зменшує потребу рослин поруч у хімічних добривах. Люцерна – це трав'янистий багаторічник з глибоким стрижневим коренем, що використовують як кормову культуру. Рослина якісно збагачує органічною речовиною навіть глибокі шари ґрунту, тож висаджувати її на ділянці дуже корисно.

Що посадити, щоб прогнати шкідників?

Найбільш надокучливими навесні та влітку стають обробки від шкідників – але і їх можна уникнути. І – так, знову достатньо всього лише висадити вдалі рослини, розповідає The Spruce.

Чорнобривц і. Ці рослини надзвичайно легко вирощувати, і вони популярні не лише в садах, але й на городах. Вони тримають на відстані капустянок, зменшують кількість трипсів, а також відлякують попелицю. Особливо часто садять їх біля помідорів, адже вони сприяють їхньому росту.

і. Ці рослини надзвичайно легко вирощувати, і вони популярні не лише в садах, але й на городах. Вони тримають на відстані капустянок, зменшують кількість трипсів, а також відлякують попелицю. Особливо часто садять їх біля помідорів, адже вони сприяють їхньому росту. Настурція . На городі ця рослина виконує потрійну функцію. По-перше, вона має неймовірний вигляд, її листя та квіти їстівні, а також вона відлякує кілька небажаних комах. Садити варто настурції біля капустяних, аби відлякати червів, а також корисні ці квіти й біля гарбузових.

. На городі ця рослина виконує потрійну функцію. По-перше, вона має неймовірний вигляд, її листя та квіти їстівні, а також вона відлякує кілька небажаних комах. Садити варто настурції біля капустяних, аби відлякати червів, а також корисні ці квіти й біля гарбузових. Цибуля-шніт – своїм сильним запахом вона відлякує морквяну муху, попелицю та японського жука.

– своїм сильним запахом вона відлякує морквяну муху, попелицю та японського жука. Кріп ідеально підходить не лише для того, аби відлякати капустяних червців та томатних роголистів – під час цвітіння він приваблює до грядок корисних комах.

Що ще потрібно знати дачникам?

Правильне сусідство на грядках – це справді ключ до розкішного врожаю та відсутності проблем у дачника. Але крім рослин-компаньйонів є й такі, які садити поряд категорично заборонено, адже складнощів це принесе чимало.

Зокрема, разом садити не варто: