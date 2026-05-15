На місці томатів можна висадити кілька змінних культур, які ще встигнуть вирости й дати урожай до похолодання, пише Gardening Know How.

Після помідорів добре ростуть рослини, які люблять помірну температуру й швидко розвиваються. Більшість з них невибагливі в догляді й швидко сходять.

Що можна посадити після томатів?

Листова зелень

Після помідорів на грядках добре приживається різна листова зелень, яку можна легко виростити з насіння. До прикладу, шпинат підійде для різних салатів чи приготування смузі або соусів.

Коренеплоди

На грядках після помідорів можна висаджувати буряк, моркву, редис чи ріпу. Такі культури добре ростуть за низької температури. Проте сходи доведеться прорідити, інакше коріння може вирости деформованим.

Горох

Після томатів можна висаджувати горох, оскільки він добре переносить прохолоду. У спекотний період рослині варто забезпечити легке затінення.



Салат-лутук

Це одна з найзручніших культур для повторної посадки після помідорів. Він швидко росте і може дати урожай через кілька тижнів після посіву.

Капустяні культури

Після томатів висаджують кале, броколі, капусту й цвітну капусту. Ці рослини навіть краще ростуть у прохолодніший період, тому друга половина сезону для них ідеально підходить.

Що не можна садити після томатів?

Better Homes&Gardens пише, що після томатів на ділянці не можна садити картоплю, оскільки вони вразливі до однакових хвороб та шкідників – зокрема до фітофторозу. Те ж саме стосується й баклажанів, які також можуть перебрати на себе фітофтороз від томатів.

Перець і полуниця також вразливі до однакових хвороб. А от гарбузи можуть погано рости після томатів, оскільки їм потрібні ті ж самі мікроелементи, що й помідорам.

