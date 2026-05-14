Коли настає весна, у дачників немає часу на відпочинок – особливо у тих, що хочуть насолодитися великим врожаєм винограду. Тож основне завдання – це вчасно обрізати рослину, пише RHS.

Коли потрібно проводити обрізку винограду?

Зазвичай обрізку проводять у дві пори року – навесні та восени, і кожен варіант має свої недоліки та переваги. Увагу потрібно звертати не тільки на особисті вподобання, але й на вік рослини та її сорт. Бо, наприклад, молоді саджанці потребують весняної обрізки, а ось вже дорослі кущі краще обрізати в листопаді.

Видалення зайвих пагонів з рослини навесні – це не лише питання естетики. Цією простою дією, що займає лише кілька годин, можна швидко підняти врожайність та навіть покращити якість подів – адже кущ не витрачатиме сили на те, аби відрощувати зайві гілки. Натомість усю енергію та поживні речовини виноград використає на вирощування грон.

Втім, травень – це надто пізній час для обрізки. Приступати до неї потрібно в період, коли кущі ще перебувають у сплячці та не почали активно виділяти сік. Найкращим періодом буде початок чи середина березня.



Виноград навесні потребує обрізки / Фото Pexels

Які гілки з винограду потрібно обрізати?

Щойно ви визначилися з тим, коли ж саме проводити обрізку, потрібно ще розібратися, які саме гілки слід прибрати.

Хворі, гнилі та пошкоджені пагони – їх видаляють у першу чергу. Зріз робіть під кутом 45 градусів назовні, а тоді змащуйте садовим варом.

– їх видаляють у першу чергу. Зріз робіть під кутом 45 градусів назовні, а тоді змащуйте садовим варом. Товсті пагони – обов'язково потрібно прибрати зелені товсті лози: вони не лише мало плодоносять, але й часто обламуються.

– обов'язково потрібно прибрати зелені товсті лози: вони не лише мало плодоносять, але й часто обламуються. Надто довгі гілки. Для того, аби гілка дала гарний урожай, достатньо лишити на ній лише 10 – 12 плодових бруньок. Тож усю зайву довжину можна сміливо різати.

Що ще потрібно для вирощування винограду?

Якщо цьогоріч ви лише висаджуєте молодий виноград, потрібно обов'язково звернути увагу на кілька нюансів, пише Love the Garden.

Оберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом, або ж вирощуйте виноград у великому горщику. Забезпечте вусикам винограду міцну опору. Підживіть ґрунт перед посадкою. Попри те, що виноград досить стійкий до посушливої погоди після того, як приживеться, він все ж потребує рясного та частого поливу у спекотні літні місяці.

Що ще потрібно обрізати навесні?

Виноград – це не єдина рослина, що потребує весняної обрізки. Усіма улюблена жовта форзиція також може втратити значну частину квітів через пропуск цього важливого завдання. І чимало дачників не знають, коли хапатися за секатор – до чи після цвітіння.

Правильна відповідь лише одна – після. Якщо обрізати форзицію надто рано, це призведе до повної втрати квітів, адже цвіте вона на старій деревині.