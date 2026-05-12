Якщо у вас вдома жорстка вода, її сліди залишаються повсюди: на головці душа, на скляних стінках кабінки, чайниках, посуді, побутових приладах, а часом навіть на шкірі, пише Martha Stewart. І якщо вам набридло, що вже на наступний день після прибирання скляну кабінку знову вкривають розводи, саме час розібратися, як їх позбутися.

Цікаво Оживить грошове дерево швидко та ефективно: ось просте добриво за копійки з вашої кухні

Як прибрати сліди від жорсткої води на кабінці душу?

Плями від жорсткої води, відомі також як вапняний наліт, містять дуже велику кількість мінералів, і зрештою вони залишають крейдяний осад на усіх поверхнях, яких торкається вода.

На жаль, часто такі забруднення не видаляє звичайний засіб для чищення скла – та у вас в коморі вже є все, що знадобиться для усунення проблеми: білий оцет та харчова сода. Ці два натуральні засоби творять справжні дива у ванній.

Почніть з розігрівання великої кількості оцту на плиті, аж поки він не стане гарячим. Після цього потрібно взяти паперові рушники та замочити їх у засобі, а тоді просто приклеїти до ділянки душової кабінки, на якій ви помітили неприємні сліди від жорсткої води. Кисла природа оцту дозволяє йому розм'якшити ці плями. Залиште рушники на пів години, а тоді щедро обсипте ганчірку харчовою содою і потріть дверцята.



Душову кабінку можна якісно почистити від нальоту / Фото Pexels

Важливо! Уникайте надто інтенсивного тертя, адже воно може залишити подряпини на склі.

Залишки оцту та соди змийте – і помітите, що душова кабінка виглядає як новенька!

Як почистити душову лійку від білого нальоту?

Кальцієвий слід від жорсткої води залишається не лише на склі, але й на металевих кранах, лійці душу та поличках – і з часом позбутися забруднень стає все складніше, пише The Spruce.

Та у цій ситуації так само можна використати оцет та соду. Але також знадобиться пакет. У нього залийте оцет та опустіть душову лійку, після цього міцно зав'яжіть горло пакета, аби уся лійка опинилася зануреною у рідину. Залиште лійку "відмокати" на кілька годин, або ж навіть на ніч.

Після цього лійку слід промити теплою водою та почистити – для цього можна використати стару зубну щітку та трохи соди. Випрямленою скріпкою пробийте кожну окрему форсунку – і напір води стане в рази кращим.

Як прибрати конденсат у ванній?

Почистити ванну – це ще половина завдання. Але щойно ви підете в гарячий душ, як конденсат миттю почне заповнювати приміщення, і кальцієві сліди повернуться. Та для того, аби уникнути цієї проблеми, варто подбати передусім про вентиляцію. Також можна залишати двері відчиненими після миття, а також не сушити у ванній рушники.

Та найбільшою проблемою і незручністю часто залишається дзеркало: воно постійно "пітніє", і миритися з цією проблемою не хочеться нікому. На щастя, виправити її можна в елементарний спосіб – дзеркало потрібно намастити засобом, що вже є у ванній.