American Orchid Society пише, що орхідеї доволі чутливі до концентрованих добрив через свою незвичну кореневу систему.

Більшість популярних домашніх орхідей належать до епіфітів – рослин, які у природі ростуть не в ґрунті, а на деревах, тому їхнє коріння погано переносить агресивне підживлення.

Які добрива можуть нашкодити орхідеям?

Одними з найнебезпечніших для орхідей вважаються добрива з високим вмістом азоту і сечовини, пише Hydro Orchids. Річ у тому, що азот у формі сечовини потребує спеціальних бактерій для переробки у доступну для рослини форму.

У субстратах на основі кори чи моху таких бактерій недостатньо, тому речовини накопичуються і можуть викликати опіки коренів.

Азот у формі сечовини здатен у субстраті накопичити солі, які орхідеї дуже погано переносять.



Добрива для активного росту з високим вмістом азоту можуть спровокувати надто швидкий ріст слабких пагонів, які стають більш вразливими до захворювань.

Також слід обережно ставитися до стимуляторів цвітіння з великою кількістю фосфору. Надлишок цієї речовини здатен порушити баланс поживних речовин, які необхідні рослини.

Загалом варто пам’ятати, що орхідеї не можна підживлювати так само, як звичайні кімнатні рослини. Стандартна концентрація добрив для них може бути занадто сильною і пошкодити кореневу систему.

Саме тому підживлення для орхідей потрібно робити слабшим – приблизно до чверті від звичайної концентрації.

Чим можна підживити орхідеї?

Якщо орхідея тривалий час не цвіте, то пришвидшити цей процес зможе кісточка від авокадо, пише Іnteria Kobieta. У ній міститься калій та фосфор, які необхідні для правильного росту рослин.

Кісточку потрібно висушити на підвіконні, а тоді потерти на терці до утворення порошку. Столової ложки буде цілком достатньо, щоб посипати добриво зверху на субстрат орхідеї. З часом це підживлення покращить ріст рослини.

