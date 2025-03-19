Очікуйте пишного цвітіння: коли треба обрізати троянди після зими

Троянди є досить вибагливими квітами, тому їм потрібен належний догляд. Щоб квіти пишно й рясно цвіли, після зими вони потребують обрізання.

Цвісти троянди починають з травня, однак садівники приділяють час догляду увесь рік, пише 24 Канал. У березні потрібно зробити одну досить важливу річ, яка вплине на увесь подальший ріст троянди.

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Коли обрізати троянди після зими

Обрізка є важливим етапом догляду за трояндами навесні. Вона необхідна для того, щоб квітка впродовж року вродила багато пишних бутонів. Якщо ж вчасно здійснити обробку квітки, то це може спровокувати повторне цвітіння куща.

Найкраще обрізати троянди у березні, найпізніше – у квітні. Робити це варто тоді, коли бруньки набухли, але ще не почали рости. Однак, точний час залежить від погодних умов, а в кожному регіоні він різний.

Цікаво! Для того, щоб зрізані троянди простояли у вазі якомога довше, варто дотримуватися кількох правил. Більше про них читайте у нашій статті.

Садівники кажуть, що треба орієнтуватися на ранній чагарник фортизію. Якщо кущ розкриває жовтенькі дзвіночки, то можна братися за обрізку троянди.



Троянди можна обрізати вже в березні / Фото Pexels

Обрізати троянду досить просто. Достатньо лише вибрати вдалу погоду – ясний чи сухий день. Зверніть увагу й на те, щоб в найближчі кілька днів не було дощів, оскільки вони можуть призвести до гниття свіжих зрізів.

Інструменти для обрізки повинні бути продезінфікованими в розчині марганцівки (секатор чи ножиці). Спочатку треба провести санітарну обробку кущів. Потрібно видалити сухі, слабкі й пошкоджені гілки. Після цього формується кущ: гілку зрізають під кутом 45 градусів, на 5 міліметрів вище рівня бруньки.

Слід розуміти, що не всі види троянд потребують весняної обрізки. До прикладу, рамблери можна й не обрізати. Однак їх потрібно обрізати взимку, а влітку надати кущу потрібну форму, яка посприяє кращому цвітінню.