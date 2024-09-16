В осінню пору можна активно використовувати міцні розчини препаратів, які заборонено використовувати в період вегетації, пише "Зелена садиба".

Коли обробляти сад восени

Найкраще проводити обробку дерев пізньої осені. Дерева вже впадуть в сплячку, а погодні умови дозволять вам ще поратися в саду. Обприскувати дерева варто після того, як з них повністю обпаде все листя і температура буде +5°С. При мінусовій температурі не рекомендовано проводити будь-яку обробку дерев.

Найкращі препарати для обприскування

"Карбамід"

Ця сечовина спалює спори інфекцій і відкладені на корі яйця комах шкідників. Важливо лише підібрати правильну концентрацію, яка буде дієвою. Якщо дерева не хворіли нічим та не було нашестя якихось комах, то він вважається чистим. У такому випадку "Карбамід" треба застосувати в концентрації 300 грамів на 10 літрів води. Якщо ж дерева мали проблеми, тоді доведеться на 10 літрів води розчинити 700 грамів сечовини.

Варто додати, що "Карбамід" – це гарне азотне добриво. Сечовина здатна стимулювати ріст рослин, якщо окрім осені нею скористатися ще навесні.



Дерева треба обробляти після обпадання листя / Фото Pexels

Залізний купорос

Для чистого саду потрібно 300 грамів розвести в 10 літрах води, для хворого саду знадобиться 500 грамів. Деякі садівники навіть радять змішати «Карбамід» із залізним купоросом в однакових концентраціях.

Розчин залізного купоросу допомагає позбутися від лишайників на стовбурах чи гілках дерев.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Мідний купорос

Осіннє обприскування дерев варто проводити розчинивши 300 грамів мідного купоросу в 10 літрах води. Додаючи вапно, у вас вийде відома бордоська суміш. Для пізнього обприскування ще можна скористатися 3% розчином фунгіциду.

Щоб позбутися спорів, яєць та личинок з дерев, важливо обробляти розчинами їх від верхівки до низу стовбура. Також обробці підлягають пристовбурові кола рослини, в яких можуть залишитися спори.

Садівники радять користуватися електричними обприскувачами, які зможуть проникнути в найдрібніші пори та тріщини кори. Під час обробки не забувайте про техніку безпеки. Вам знадобиться респіратор, гумові рукавиці та спеціальний одяг.