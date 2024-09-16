В осеннюю пору можно активно использовать крепкие растворы препаратов, которые запрещено использовать в период вегетации, пишет "Зеленая усадьба".

Когда обрабатывать сад осенью

Лучше всего проводить обработку деревьев поздней осенью. Деревья уже впадут в спячку, а погодные условия позволят вам еще возиться в саду. Опрыскивать деревья стоит после того, как с них полностью опадут все листья и температура будет +5°С. При минусовой температуре не рекомендовано проводить любую обработку деревьев.

Самые лучшие препараты для опрыскивания

"Карбамид"

Эта мочевина сжигает споры инфекций и отложенные на коре яйца насекомых вредителей. Важно лишь подобрать правильную концентрацию, которая будет действенной. Если деревья не болели ничем и не было нашествия каких-то насекомых, то он считается чистым. В таком случае "Карбамид" надо применить в концентрации 300 граммов на 10 литров воды. Если же деревья имели проблемы, тогда придется на 10 литров воды растворить 700 граммов мочевины.

Стоит добавить, что "Карбамид" – это хорошее азотное удобрение. Мочевина способна стимулировать рост растений, если кроме осени ею воспользоваться еще весной.



Деревья надо обрабатывать после опадания листьев / Фото Pexels

Железный купорос

Для чистого сада нужно 300 граммов развести в 10 литрах воды, для больного сада понадобится 500 граммов. Некоторые садоводы даже советуют смешать "Карбамид" с железным купоросом в одинаковых концентрациях.

Раствор железного купороса помогает избавиться от лишайников на стволах или ветвях деревьев.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Медный купорос

Осеннее опрыскивание деревьев следует проводить растворив 300 граммов медного купороса в 10 литрах воды. Добавляя известь, у вас получится известная бордоская смесь. Для позднего опрыскивания еще можно воспользоваться 3% раствором фунгицида.

Чтобы избавиться от спор, яиц и личинок с деревьев, важно обрабатывать растворами их от верхушки до низа ствола. Также обработке подлежат приствольные круги растения, в которых могут остаться споры.

Садоводы советуют пользоваться электрическими опрыскивателями, которые смогут проникнуть в мельчайшие поры и трещины коры. Во время обработки не забывайте о технике безопасности. Вам понадобится респиратор, резиновые перчатки и специальная одежда.