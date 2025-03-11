Найлегше позбутися проблеми забиття труб можна за допомогою "крота", однак якщо його немає, то допоможе в цьому звичайна сода й оцет, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Читайте також Кухонні рушники будуть свіжі та чистенькі: про ці секрети прання знають одиниці

Очищення каналізації содою та оцтом

Харчова сода є чудовим продуктом, який легко справляється із забитою їжею в каналізації, а завдяки своїм абсорбуючим властивостям, сода прибирає неприємний запах. Сода добре розчиняє органічні матеріали й мінеральні відкладення.

Спочатку налийте в отвір засіб для миття посуду, а тоді залийте його чашкою гарячої води. Після цього насипте всередину стакан харчової соди й додайте стакан оцту. Внаслідок хімічної реакції відбудеться шипіння, яке призведе до видалення залишків їжі в трубі.



Сода та сіль добре очищує раковину / Фото Pexels

Зачекайте 15 хвилин, а тоді промийте отвір знову кип’яченою водою. Для кращого змиття всього сміття в каналізацію, увімкніть теплу воду в крані.

Очищення каналізації сіллю

У випадку, якщо вдома немає оцту, то пробити каналізацію можна содою та сіллю. Процедуру радять робити ще з вечора. Один стакан соди налийте в каналізацію, а після цього засипте отвір половиною стакана солі. Вже зранку залийте в отвір дві чашки гарячої води, а якщо злив запрацює, тоді додатково пропустіть воду з крана на кілька хвилин.

Фахівці радять очищати залишки в отворі кожного дня, щоб в каналізаційній трубі не накопичувалися залишки їжі.