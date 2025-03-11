Легче всего избавиться от проблемы забивания труб можно с помощью "крота", однако если его нет, то поможет в этом обычная сода и уксус, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Очистка канализации содой и уксусом

Пищевая сода является прекрасным продуктом, который легко справляется с забитой пищей в канализации, а благодаря своим абсорбирующим свойствам, сода убирает неприятный запах. Сода хорошо растворяет органические материалы и минеральные отложения.

Сначала налейте в отверстие средство для мытья посуды, а тогда залейте его чашкой горячей воды. После этого насыпьте внутрь стакан пищевой соды и добавьте стакан уксуса. Вследствие химической реакции произойдет шипение, которое приведет к удалению остатков пищи в трубе.



Сода и соль хорошо очищает раковину / Фото Pexels

Подождите 15 минут, а потом промойте отверстие снова кипяченой водой. Для лучшего смывания всего мусора в канализацию, включите теплую воду в кране.

Очистка канализации солью

В случае, если дома нет уксуса, то пробить канализацию можно содой и солью. Процедуру советуют делать еще с вечера. Один стакан соды налейте в канализацию, а после этого засыпьте отверстие половиной стакана соли. Уже утром залейте в отверстие две чашки горячей воды, а если слив заработает, тогда дополнительно пропустите воду из крана на несколько минут.

Специалисты советуют очищать остатки в отверстии каждый день, чтобы в канализационной трубе не накапливались остатки пищи.