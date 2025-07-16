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Поради Поради по дому Організуйте кухню як шеф-кухар: приготування страв спроститься в рази
16 липня, 16:15
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Організуйте кухню як шеф-кухар: приготування страв спроститься в рази

Марина Блохіна
Основні тези
  • Організація простору на кухні, як у шеф-кухарів, включає знаходження постійного місця для кожної речі, створення стіни зі спеціями та зонування.
  • Використання прозорих контейнерів для їжі та підтримання чистоти і мінімалізму допоможуть зберегти порядок на кухні.

Чимало людей суттєво недооцінюють організацію простору на кухні – і через це кожне приготування страви створює на ній безлад.

Шеф-кухарі добре знають, наскільки важливо мати усе потрібне під рукою – і тому кухні в них завжди чисті, охайні та зручні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та ви можете організувати такий простір і в себе вдома – і досить просто. Для цього потрібно тільки впровадити кілька речей. 

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Позбудьтеся безладу та знайдіть для речей дім

Найкраща порада, яка допоможе вам організувати простір – це знайдення "дому" для кожної вашої речі, і особливо для тих, якими ви користуєтеся постійно. Якщо у предметів немає постійного місця, це значить, що вони постійно опинятимуться не у тих шухлядах та на стільницях. 

Зробіть стіну зі спецій

Найкраще, що я зробив удома, це створив стіну зі спеціями, де всі мої спеції виставлені на повний огляд,
– поділився шеф-кухар Густаво Мехія.

Це допоможе вам пам'ятати, які спеції у вас є, і точно покращить смак ваших страв. 

Створіть зони

Зонування кухні – це дуже важливе завдання. Створіть окремі простори для підготовки, готування та подачі страв на стіл – навіть якщо це означає, що для цього ви використовуєте різні стільниці. 

Саме в цих зонах тримайте інструменти, що використовуєте для завдання найчастіше – це суттєво спростить приготування їжі. 


Кухня має бути продуманою / Фото Pexels

Складайте їжу у прозорі контейнери

Для сухих продуктів та залишків страв чимало шеф-кухарів використовують прозорі контейнери. На них також варто клеїти стікери з датою приготування страви. Так ви будете бачити, скільки всього у вас є, а також розумітимете, коли потрібно використати продукти, аби вони не зіпсувалися. 

Підтримуйте гарний вигляд

Функціональність – це дуже важливо, але нехтувати естетикою також не варто. Гарна кухня  повинна надихати вас на приготування їжі. Тож підтримуйте свій простір мінімалістичним і чистим.

До слова, раніше ми вже розповідали, як підтримувати ідеальний порядок в шафі – для цього потрібно витратити всього 15 хвилин.  