Токсичні кімнатні рослини можуть викликати неприємні симптоми. Вам не обов’язково їх викидати, варто лише тримати їх трохи далі від місць, де ви найбільше перебуваєте – робоче місце, ліжко, диван тощо. Обов’язково їх приберіть від рук маленьких дітей чи домашніх улюбленців.

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Філодендрон

Ці вазони мають широке листя у вигляді серця зі світлими лініями. Ця рослина не є вибаглива, вона росте при мінімальному освітленні та не вимагає особливого догляду. Втім філодендрон містить у собі кристали оксалату кальцію, які при дотику можуть спричинити подразнення шкіри та печіння.

Потос

За потосом також легко доглядати, оскільки він не вимагає багато світла. Рослина є отруйною через вміст сапонінів. Варто вберегти дітей чи домашніх улюбленців від цього вазона.

До прикладу, якщо кішка чи собака почне жувати листя потоса, то виникне слинотеча, блювота й діарея.



Кімнатні рослини можуть бути отруйними / Фото Pexels

Диффенбахія

Рослина містить кристали оксалату кальцію, які можуть викликати подразнення шкіри і очей. Цей вазон також треба ховати від домашніх улюбленців, оскільки рослина може викликати утруднене дихання й зневоднення.

Алоказія

Ця рослина своїм листям нагадує вуха слона чи качині лапки. Алоказія любить світло, але не любить надмірного поливання. У листях вазону також містяться кристали оксалату кальцію. Вони можуть спричинити подразнення шкіри та очей.

Тещин язик

Ця рослина є в багатьох з нас вдома чи в офісах. Вона містить сапоніни - сполуки, що є в рослинах і захищають їх від хижаків. Ці сполуки є токсичні для людей і тварин, адже спричиняють блювання, діарею та утруднене дихання.