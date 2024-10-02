Які продукти мають бути на осінньому столі: названо найкорисніші овочі та фрукти

Восени дуже важливо вживати фрукти та овочі, оскільки вони містять поживні речовини та вітаміни, які допомагають підтримувати імунну систему. Окрім того, вони мають ще чимало інших плюсів, які позитивно впливають на наше здоров’я.

Детальніше про овочі та фрукти, які мають бути на нашому столі розповіли дієтологи клініки Наталії Самойленко в інстаграмі. Сезонні продукти є дуже важливими у нашому раціоні, бо здатні забезпечити організмові всі необхідні речовини. Що саме їсти в осінню пору – читайте далі.

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Виноград

Будь-які сорти винограду мають головну перевагу – це антиоксиданти. Однак найбільша кількість міститься в червоному винограді завдяки антоціанам, які надають йому яскравого та насиченого кольору. Виноград містить вітаміни С, К, В1, В2 та В6.

Інжир

Один інжир містить у своєму складі мідь, магній, калій, вітаміни В1, В2 та В6, вітамін К, залізо та кальцій. Фрукт здатен знижувати тиск, покращувати процес травлення та впливати на щільність кісток. Його можна додавати до раціону як перекус.

Гарбуз

У гарбузі містяться джерела бета-каротину – потужного антиоксиданту, який організм перетворює у вітамін А. Овоч містить вітамін С, Е, залізо та фолієву кислоту. Цікавий факт, але гарбуз містить 20% рекомендованої дози вітаміну С, тому його корисно вживати при застуді.



Гарбуз є корисним овочем / Фото Pexels

Груша

Фрукт багатий фолієвою кислотою, вітаміном С, міддю та калієм. Дієтологи радять їсти грушу зі шкіркою, оскільки в ній у 6 разів більше поліфенольних антиоксидантів, ніж у м’якоті. Груша також має пребіотичні властивості та годує "хорошу" мікрофлору кишечника.

Буряк

Виявляється, що буряк є рекордсменом по концентрації бору та марганцю, а також один з лідерів за вмістом заліза. Овоч містить вітаміни С, В1, В2, В5, В6, В9, А та Е. Буряк також багатий такими мікроелементами як калій, кремній, магній, натрій, форсфор, мідь, цинк та йод. Речовини у складі буряка здатні покращувати обмін речовин та зміцнювати імунітет.

Яблуко

Найкраще яблука вживати сирими, щоб отримати максимальну користь. Їсти їх рекомендовано зі шкіркою, оскільки в ній міститься половина клітковини яблука. Фрукт багатий калієм, натрієм, кальцієм, магнієм, фосфором, залізом, йодом та вітамінами А, В1, В3, РР та С. Яблука здатні покращити травлення, допомагають регулювати травлення та покращують здоров’я серця.