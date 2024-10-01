Нестача сну відразу ж вплине на наш настрій, проте довгострокові наслідки навіть гірші: зокрема, недосипання може ослабити імунітет, вплинути на апетит та вагу. І дієтологиня Джессіка Левінсон поділилася кількома продуктами, які варто їсти, якщо вам складно засинати.

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Мигдаль

Всього жменька мигдалю може дати вам чверть добової норми магнію. А саме магній – це той матеріал, якого може вкрай не вистачати у вашому раціоні, і він відіграє немалу роль у тому, наскільки легко вам заснути.

Завдяки високому вмісту цього елементу мигдаль є одним з найкращих продуктів, що допоможуть вам краще спати.

Терпка вишня

Вишня – це ягода, яка містить чимало мелатоніну – гормону, що допомагає регулювати цикл сну. Одне дослідження показало, що учасники після вживання вишень мали більш тривалий та якісний сон.

Ви можете додати до свого раціону сік, або ж ягоди – так, як вам більше подобається.

Листова зелень

Зелень – це те, що завжди має бути у вашому раціоні, адже вона корисна не тільки для засинання. Але в ній також міститься досить багато магнію, тож вона може суттєво покращити ваш сон.

Особливо корисною зелень буде для тих людей, які звикли прокидатися серед ночі й не можуть потім знову заснути.

Малина

Клітковина – це дуже важлива частина у раціоні будь-якої людини, тож забувати про неї точно не варто. І всього одна порція малини може забезпечити 8 грамів клітковини. Крім користі клітковини для травлення, вона також може вплинути й на ваш режим сну.



Малина дуже корисна для сну / Фото Pexels

Вживання більшої кількості клітковини асоціюється з кращим і більш тривалим періодом сну.

Ківі

Ківі – це справжній суперфуд, адже він насичений клітковиною та антиоксидантами. Окрім того, у ківі міститься серотонін – хімічна речовина, яка також може регулювати цикл сну. Цей маленький зелений фрукт може бути надзвичайно корисним для того, щоб ви швидше засинали та краще спали.