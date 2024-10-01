Недостаток сна сразу же повлияет на наше настроение, однако долгосрочные последствия даже хуже: в частности, недосыпание может ослабить иммунитет, повлиять на аппетит и вес. И диетолог Джессика Левинсон поделилась несколькими продуктами, которые стоит есть, если вам сложно засыпать.

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Миндаль

Всего горстка миндаля может дать вам четверть суточной нормы магния. А именно магний – это тот материал, которого может крайне не хватать в вашем рационе, и он играет немалую роль в том, насколько легко вам заснуть.

Благодаря высокому содержанию этого элемента миндаль является одним из лучших продуктов, которые помогут вам лучше спать.

Терпкая вишня

Вишня – это ягода, которая содержит немало мелатонина – гормона, помогающего регулировать цикл сна. Одно исследование показало, что участники после употребления вишен имели более длительный и качественный сон.

Вы можете добавить в свой рацион сок, или ягоды – так, как вам больше нравится.

Листовая зелень

Зелень – это то, что всегда должно быть в вашем рационе, ведь она полезна не только для засыпания. Но в ней также содержится достаточно много магния, поэтому она может существенно улучшить ваш сон.

Особенно полезной зелень будет для тех людей, которые привыкли просыпаться среди ночи и не могут потом снова заснуть.

Малина

Клетчатка – это очень важная часть в рационе любого человека, поэтому забывать о ней точно не стоит. И всего одна порция малины может обеспечить 8 граммов клетчатки. Кроме пользы клетчатки для пищеварения, она также может повлиять и на ваш режим сна.



Малина очень полезна для сна / Фото Pexels

Употребление большего количества клетчатки ассоциируется с лучшим и более длительным периодом сна.

Киви

Киви – это настоящий суперфуд, ведь он насыщен клетчаткой и антиоксидантами. Кроме того, в киви содержится серотонин – химическое вещество, которое также может регулировать цикл сна. Этот маленький зеленый фрукт может быть чрезвычайно полезным для того, чтобы вы быстрее засыпали и лучше спали.