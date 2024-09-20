Если вы возьмете чашечку эспрессо в кафе или ресторане в Европе, вы точно удивитесь, когда официант к кофе принесет вам еще и стакан воды – даже если вы об этом не просили. Но зачем эта вода и когда ее пить – до кофе или после? Porady 24 раскрывают секрет.
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Откуда пошла традиция?
Некоторые люди убеждают, что именно в Вене сначала начали подавать воду к кофе. А другие убеждены, что начало традиции следует искать в Турции. Но на самом деле к истине ближайшей будет третья, совсем другая версия.
Воду начали подавать к кофе в Греции из-за особенностей местного климата. Греция – это достаточно теплая страна, и летом любителям горячего кофе может быть непросто. Для того, чтобы не отказывать себе в удовольствии насладиться напитком и немного освежиться, кофе начали запивать чистой, прохладной водой.
Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.
Оттуда традиция перекочевала в Турцию, а затем ее заново открыли в Европе.
Зачем к кофе подают воду?
Сейчас причина подачи стакана воды к эспрессо немного иная – и даже не одна. Поэтому, вот для чего нужна вода:
- Вода помогает очистить рецепторы, чтобы каждый новый глоток ощущался, как первый.
- Также это помогает немного охладиться после выпитой чашки напитка.
- Вода препятствует окрашиванию зубной эмали. Если часто употреблять кофе, это может немного повлиять на белизну улыбки, а так вы защищаете себя от этого неприятного побочного эффекта.
- Кроме того, вода помогает восстановить водный баланс после употребления кофе.
Воду к кофе подают не просто так / Фото Pexels
Как правильно пить кофе с водой?
Зерновой кофе может быть чрезвычайно вкусным, и для того, чтобы не потерять этот вкус и чувствовать удовольствие от каждого глотка, нужно периодически освежать рот маленькими глотками.
Лучше всего будет чередовать между собой кофе и воду: глоток кофе запивайте глотком воды и так далее. Кстати, глотать выпитую воду сразу не стоит. Нужно сначала немного подержать ее во рту, чтобы она действительно очистила ваши вкусовые рецепторы.