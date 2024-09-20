Якщо ви візьмете чашечку еспресо у кафе чи ресторані в Європі, ви точно здивуєтеся, коли офіціант до кави принесе вам ще й стакан води – навіть якщо ви про це не просили. Але навіщо ця вода і коли її пити – до кави чи після? Поради 24 розкривають секрет.

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Звідки пішла традиція?

Деякі люди переконують, що саме у Відні спершу почали подавати воду до кави. А інші переконані, що початок традиції варто шукати у Туреччині. Та насправді до істини найближчою буде третя, зовсім інша версія.

Воду почали подавати до кави у Греції через особливості місцевого клімату. Греція – це досить тепла країна, і влітку любителям гарячої кави може бути непросто. Для того, щоб не відмовляти собі у задоволенні насолодитися напоєм і трохи освіжитися, каву почали запивати чистою, прохолодною водою.

Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.

Звідти традиція перекочувала у Туреччину, а потім її заново відкрили у Європі.

Навіщо до кави подають воду?

Зараз причина подачі стакана води до еспресо трохи інакша – і навіть не одна. Отож, ось для чого потрібна вода:

Вода допомагає очистити рецептори, щоб кожен новий ковток відчувався, як перший.

Також це допомагає трохи охолодитися після випитої чашки напою.

Вода перешкоджає фарбуванню зубної емалі. Якщо часто вживати каву, це може трохи вплинути на білизну посмішки, а так ви убезпечуєте себе від цього неприємного побічного ефекту.

Окрім того, вода допомагає відновити водний баланс після вживання кави.



Воду до кави подають не просто так / Фото Pexels

Як правильно пити каву з водою?

Зернова кава може бути надзвичайно смачною, і для того, щоб не загубити цей смак і відчувати задоволення від кожного ковтка, потрібно періодично освіжати рот маленькими ковтками.

Найкраще за все буде чергувати між собою каву та воду: ковток кави запивайте ковтком води й так далі. До речі, ковтати випиту воду одразу не варто. Потрібно спершу трохи потримати її в роті, щоб вона справді очистила ваші смакові рецептори.