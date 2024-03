Це буде першим кроком до лідерства в межах команди та компанії. Насамперед ви маєте бути лідером в особистому житті: досягати перед собою поставлених цілей, бути дисциплінованими, своїми досягненнями показувати гідний приклад.

Тоді й команда потягнеться за вами, оскільки захоче наслідувати вас, та найголовніше, буде довіряти вам та вашим ідеям.

Автори книги "The Mind of the Leader" Расмус Хугаард та Жаклін Картер зазначають, що є три ментальні якості, які відрізняють лідерів від керівників. Варто не плутати ці поняття, оскільки керівник не завжди може справлятися зі своїми завданнями, а от лідер займає одну з ключових позицій в наш час.

Три ознаки лідера

Усвідомленість

Безвідповідальне життя ще ніколи не приводило до успіху, тому усвідомленість – дуже важлива якість. Що вона означає? Насамперед вам потрібно керувати власною увагою та думками. Фіксуйте все, що крутиться у вашій голові: від важливих повсякденних справ до масштабних проєктів, які підкралися у вашу уяву.

Таким чином, завдяки усвідомленості ви почнете діяти, оскільки почнете фокусуватися на важливому та усвідомлювати все, що відбувається.



Основні ознаки лідера / Фото Unsplash

Самовідданість

Якщо постійно практикувати усвідомленість, то після неї з’явиться друга ознака лідерства – самовідданість. Це поєднання впевненості в собі зі скромністю та наміром слугувати іншим. До прикладу, якщо лідер хоче бути корисний компанії, але в нього відсутня впевненість в собі, то замість сили всі побачать слабкість.

Такий лідер може поступитися там, де цього робити не варто. Самовпевненим також не варто бути, адже власні інтереси будуть виходити на перше місце.

Каліфорнійський університет проводив дослідження, в якому виявив, що керівники втричі більше, ніж звичайні працівники, переривають колег, відволікаються під час нарад, підвищують голос та й загалом вважають себе кращими за інших.

Якщо лідер є впевненим у собі, але не скромним, – він ставитиме власні інтереси на перше місце, замість думати про те, що найкраще для організації. Коли лідер є самовідданим, він приділяє більше уваги іншим, а отже, проявляє інтерес та більше піклується з підлеглими. Така якість породжує третю ознаку лідерства – співчуття.

Співчуття

Тут слід розрізняти це слово не як жалість, а як здатність розуміти, як думають інші та використовувати це знання для підтримки їхніх дій. Ця якість складається з доброти та мудрості.

Співчуття підтримує позитивні наміри щодо інших та забезпечує підґрунтя для прийняття рішень, які можуть бути складними.