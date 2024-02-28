Досвідчений інвестор Гарбіель Кокуашвілі переконаний, що існує чимало помилок, який припускаються молоді підприємці. Та кілька порад можуть допомогти підвищити шанси на успіх.

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Розберіться з законом

Якщо ви мрієте про те, щоб почати серйозний "дорослий" бізнес, він має бути офіційним. А для цього потрібно добре ознайомитися із законодавством країни, у якій ви цей бізнес будуватимете.

Звісно, вам доведеться витратити чимало часу для того, щоб отримати усі потрібні ліцензії, витяги, довідки, упорядкувати документацію та обрати систему оподаткування. Втім, це точно того варте, адже якщо ви відкладете "паперову тяганину" на самий кінець, ви можете втратити чимало запалу та мотивації.

Плануйте свою діяльність

Так, на жаль, від внутрішньої інтуїції власника залежить всього 10% успіху підприємства, а ось інші 90% – це цифри, плани та розрахунки. Звісно, всі ми хочемо торувати свій власний шлях, та у бізнесі краще буде йти за перевіреною схемою.

Спершу проаналізуйте ринок. Вам зовсім необов'язково вигадувати велосипед та ставати надзвичайно інноваційним стартапом. Нова ідея, де у вас ще немає конкурентів може стати мінним полем. Може трапитися так, що інших підприємців у галузі немає через те, що цей продукт просто нікому не потрібен.

Не забудьте і про те, щоб скласти бізнес-план, а також прорахувати фінансову модель.

Ще один важливий крок – прописати бізнес-процеси, щоб кожен мав певну ціль, і всі вони підпорядковувалися загальній меті вашого бізнесу. Продумайте, які працівники за що відповідатимуть.

Саме ваші процеси визначатимуть, як працюватиме компанія: як ви шукатимете працівників, вирішуєте завдання клієнтів та виробляєте продукцію.

Робіть те, що буде приносити гроші

Чимало бізнесменів-початківців намагаються вхопитися за усе і одразу, і намагаються з першого дня побудувати дуже "красивий" бізнес. Та попри те, що комунікація, місія, візія та стратегія важливі, спершу варто не зосереджуватися на абстрактних речах.

Пам'ятайте, що головне завдання бізнесу – це заробляти гроші та вирішувати проблему споживача. Починайте з того, щоб з'ясувати одну річ: як ваш бізнес може продавати та отримувати прибутки.



Бізнес має приносити прибуток / Фото Pexels

Відпочивайте

Так, це також дуже важливий крок у побудові успішного бізнесу! Часто люди, які тільки починають свою справу, починають працювати 24/7, і ще на етапі запуску вам потрібно продумати, коли ви будете між усім цим відпочивати.

Це, здавалося б, неочевидна, та все ж дуже поширена помилка. Ви можете перепрацювати, заповнити увесь свій час думками про бізнес – а це перша стадія вигорання. І ненормований робочий графік та надто велике навантаження в результаті призведуть до того, що людина виснажиться та втратить бажання рухатися далі.

Делегуйте

Брати на себе усі обов'язки – це точно не найкраща ідея. Навіть якщо вам хочеться контролювати усі процеси та тримати все у своїх руках, пам'ятайте, що головний ресурс підприємця – це час. І не варто власноруч робити усе – натомість навчіться делегувати.

Хороший бізнес – це той, який зможе ефективно працювати, навіть якщо у нього зміниться власник. А для цього має бути міцна інфраструктура всередині.

Знайдіть ментора

Ментор – це досвідчений бізнесмен, який зможе дати вам неупереджений погляд зі сторони. І до того ж таким чином ви зможете отримати корисні знайомства та нові контакти.

Зазвичай такі ментори також отримували допомогу від когось свого часу і зараз хочуть поділитися накопиченим досвідом. Знайти ментора можна через знайомих, у соцмережах або на платних сервісах.

Не забувайте про навчання

Звісно, вчитися на власних помилках – це добре, але ще краще – мати достатню теоретичну базу, щоб цих помилок за можливості уникати. Ви можете постійно підвищувати кваліфікацію на курсах та тренінгах, і поступово вам вдасться розібратися у всіх аспектах ведення бізнесу.