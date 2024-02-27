Серед яскравої і цікавої художньої літератури легко можна забути про жанр нонфікшну, хоча і йому є чим здивувати вас цього року. Тож зверніть увагу на кілька книг, які можуть відкрити для вас знання, про які ви навіть не замислювалися.

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"Подорож книжки" Ірен Вальєхо

Назва може відлякати вас своїм банальним звучанням, але дайте книзі ще один шанс! І ви про нього точно не пожалкуєте, адже це – неймовірно компетентна, а часом і особистісна розповідь про людську пристрасть – книги та книгозбирання.

Здебільшого ви дізнаєтеся про тексти у давньому світі, із масштабним екскурсом у інші часи. І, як і авторка, до кінця прочитання ви точно закохаєтеся у книги.

"Українська мова. Подорож із Бад-Есма до Страсбурга" Орися Демська

Це та науково-популярна книга, якої вам бракувало – стримана, проте стрімка і без зайвої води. Вона охоплює часи від індоєвропейців та давніх слов'ян та аж до сьогодення.

Авторка зазначає, що це культурна історія мови, із підсвічуванням подій, що на неї вплинули. Тож якщо хочете дізнатися щось нове та отримати нові аргументи у сварках – ця книга саме для вас.

"Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму)" Ростислав Семків

Звісно, навряд чи філологи почерпнуть для себе багато нового з цієї книги, а ось для широкого загалу вона може видатися надзвичайно цікавою. Це дослідження – це огляд літератури від класицизму до неомодернізму.

І якщо те, що ви цінуєте у книгах – це панорамність, чіткість та хронологічність, то "Пригоди української літератури" мають опинитися у вас на полиці.

"Пиво і чорнило. Як жили київські студенти ХІХ – початку ХХ століття" Тарас Самчук

Кому не цікаво поринути у життя студентства, а особливо студентства у такий буремний період? У цій книзі ви знайдете не тільки цікаву розповідь, але і рідкісні фото та таблиці.

Дізнаєтеся також про привілеї, харчування, конфлікти студентів та часто заборонені розваги.

"Ерос та Психея. Кохання і культура в Європі" Володимир Єрмоленко

Звісно, у цій книзі, як і у більшості з жанру нонфікшн, ви знайдете довгий перелік рекомендованої літератури до кожного розділу. Ось тільки із перших сторінок ви збагнете, що це – омана, і твір зовсім не сприймається як академічний текст, а скоріше як захопливий роман.