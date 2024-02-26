Кортизол – це той гормон, який відіграє надзвичайно важливу роль у людському організмі. Виробляють його надниркові залози, і він може регулювати метаболізм, зменшувати запалення, а також допомагає формувати пам'ять. Та про те, як можна контролювати кількість цього гормону, щоб відчувати менше стресу, розповів лікар Кевін Хаффман.

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Отримуйте достатньо сну

Сон – це те, що має справді життєво важливе значення для того, щоб підтримувати загальне здоров'я тіла, а також і належне регулювання кортизолу. Втім, чимало дорослих людей все ще не отримують рекомендованих семи – дев'яти годин сну на ніч.

А якщо ви будете спати надто мало, це може призвести і до короткострокових, і до довгострокових наслідків для вашого здоров'я. І це також і вплине на вашу здатність регулювати стрес та керувати ним.

Практикуйте техніки релаксації

Один з чудових способів зменшити рівень стресу – це опанувати спеціальні техніки, які допоможуть впоратися із цим стресом. Звичайне глибоке дихання чи прогресивне розслаблення м'язів може серйозно знизити рівень кортизолу та покращити загальний стан здоров'я.

Для цього ви можете спробувати йогу чи медитацію – так ви зможете перенаправити свій стрес на розслаблення та вийти з режиму "борись або біжи".

Вивчіть свої фактори стресу

Для того, щоб позбутися великої кількості стресу, вам потрібно визначити, що саме вас напружує – і фізичні, і емоційні фактори.

І часто саме усвідомлення того, через що ви відчуваєте стрес, може стати першим кроком до його приборкання. Так ви зможете більш ефективно контролювати та управляти своєю реакцією на будь-які неприємні події.



Потрібно знати про свої фактори стресу / Фото Pexels

Регулярно займайтеся спортом

Якщо хочете знати про один з найбільш потужних руйнівників стресу – то це регулярні фізичні вправи. Та кількість активності, до якої ви маєте прагнути – це принаймні 30 хвилин вправ кожного дня.

Саме спорт може допомогти розвіяти стрес, а також покращити якість сну. Окрім того, саме активність сприяє вивільненню хімічних речовин, які сприятимуть гарному самопочуттю.

Знайдіть хобі, що зробить вас щасливими

Звісно, контролювати стресові фактори у житті у вас буде виходити не завжди; втім, деякі приємні заняття – як-от хобі, зможуть відволікти вас у здоровий спосіб. Ви можете підвищити собі настрій, а також це допоможе регулювати ваші реакції та впоратися із стресом.

До того ж деякі дослідження показали, що творча та мистецька діяльність може бути досить терапевтичною для зменшення кількості напруги.