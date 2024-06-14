У багатьох квартирах чи житлах, і особливо у приватних будинках, мешканці можуть зіштовхнутися із проблемою непроханих гостів – а саме павуків. Та позбутися їх може бути простіше, ніж ви собі уявляли.

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Чому в будинку так багато павуків

Причин, чому у вашому домі оселилися павуки, може бути безліч. Здебільшого вони шукають брудні та темні куточки житла, а після настання холодів воліють ховатися у теплих місцях, і через це заповзають у будинки.

Втім, найбільш поширена причина появи павуків у домі – це високий рівень вологості. Або ж це може бути звичайний бруд, адже членистоногим подобається плести павутину у запилючених місцях: за батареями, у шафах та за тумбочками. Вологість може підвищитися через те, що ви надто рідко провітрюєте приміщення. Або ж павуки лізуть до вашого дому через те, що в ньому є надто вологий підвал.

Інша причина появи членистоногих – це відкрита їжа та велика кількість крихт на кухні.



Павуки іноді заповзають у дім / Фото Pexels

Як позбутися павуків в домі

Перше, що потрібно зробити, якщо ви хочете позбутися павуків у оселі – це провести ретельне генеральне прибирання і не забути про такі важливі місця:

почистьте кутки;

приберіть крихти з шухляд;

зазирніть в усі затишні для павуків місця в домі та приберіть там.

Після того, як з прибиранням буде закінчено, можна вдатися до кількох надійних методів боротьби із ними.

Засоби з запахом

Павукам не сподобаються засоби для чищення, які матимуть різкий запах та яскравий аромат. Ідеально підійде звичайний апельсин та лимон, а також роздроблений каштан чи фундук.

Ефірні олії

Також ви можете обробити приміщення розчином кількох ефірних олій. Особливо павукам не сподобається запах м'яти, евкаліпту та чайної олії. Зробити розчин досить просто:двадцять крапель потрібно розчинити у літрі води. За допомогою пульверизатора обприскайте усі закутки.

Розчин столового оцту

Розведіть столовий оцет у рівній кількості води – це допоможе уникнути появи павуків у місцях, які ви обробите цим засобом. Членистоногі помруть від кислоти й більше не будуть вам надокучати.