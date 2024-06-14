Во многих квартирах или жилищах, и особенно в частных домах, жители могут столкнуться с проблемой незваных гостей – а именно пауков. Но избавиться от них может быть проще, чем вы себе представляли.

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Почему в доме так много пауков

Причин, почему в вашем доме поселились пауки, может быть множество. В основном они ищут грязные и темные уголки жилья, а после наступления холодов предпочитают прятаться в теплых местах, и поэтому заползают в дома.

Впрочем, наиболее распространенная причина появления пауков в доме – это высокий уровень влажности. Или же это может быть обычная грязь, ведь членистоногим нравится плести паутину в запыленных местах: за батареями, в шкафах и за тумбочками. Влажность может повыситься из-за того, что вы слишком редко проветриваете помещение. Или пауки лезут в ваш дом из-за того, что в нем есть слишком влажный подвал.

Другая причина появления членистоногих – это открытая пища и большое количество крошек на кухне.



Пауки иногда заползают в дом / Фото Pexels

Как избавиться от пауков в доме

Первое, что нужно сделать, если вы хотите избавиться от пауков в доме – это провести тщательную генеральную уборку и не забыть о таких важные места:

почистите углы;

уберите крошки из ящиков;

загляните во все укромные для пауков места в доме и уберите там.

После того, как с уборкой будет закончено, можно прибегнуть к нескольким надежным методам борьбы с ними.

Средства с запахом

Паукам не понравятся средства для чистки, которые будут иметь резкий запах и яркий аромат. Идеально подойдет обычный апельсин и лимон, а также раздробленный каштан или фундук.

Эфирные масла

Также вы можете обработать помещение раствором нескольких эфирных масел. Особенно паукам не понравится запах мяты, эвкалипта и чайного масла. Сделать раствор достаточно просто: двадцать капель нужно растворить в литре воды. С помощью пульверизатора опрыскайте все закоулки.

Раствор столового уксуса

Разведите столовый уксус в равном количестве воды – это поможет избежать появления пауков в местах, которые вы обработаете этим средством. Членистоногие умрут от кислоты и больше не будут вам докучать.