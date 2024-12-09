Чим замінити пергаментний папір для випікання: 5 варіантів, які знайдуться вдома

У найнеобхідніший момент стається так, що закінчується пергаментний папір для випікання. Домогосподині знають, чим можна замінити його, тож поділилися секретами, щоб його знали люди, які зіткнуться з такою проблемою.

Не варто панікувати, якщо вдома немає пергаментного паперу, пише 24 Канал. Якщо печиво чи будь-яка інша випічка з тіста вже готова до відправки в духовку, а виявляється, що спеціального пергаменту немає – не біда. Є низка варіантів, які можна поставити на деко замість паперу.

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Чим замінити пергаментний папір для випічки

Рукав для запікання

Розріжте цей рукав на пласти, викладіть на деко, а вже зверху – вироби з тіста. Після випікання тістечка чи печиво буде добре відставати, тож ви дістанете його без проблем.

Креслярська калька

Пергамент для випічки можна замінити креслярською калькою. Вона тонка й вощена, тож ідеально замінить папір.

Офісний папір

Якщо немає пергаментного паперу, тоді підійде такий замінник як офісний папір. Втім, в духовку сухим його відправляти не можна. Папір треба щедро змастити олією, яка не дозволить йому згоріти.



Пергамент можна замінити / Фото Pexels

Силіконовий килимок

Такий килимок можна використовувати багато разів. Він вигідний та практичний. Господині кажуть, що він ще й зручний тим, що на ньому можна розкачувати тісто.

До прикладу, коржі для торта можна розкачати на силіконовому килимку до потрібної форми й відправити вже тісто одразу в духовку.

Фольга

На фользі можна запікати високі бісквіти, однак варто бути з нею обережною, оскільки при тривалому запіканні вона може пристати до коржа знизу.