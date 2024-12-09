Чем заменить пергаментную бумагу для выпекания: 5 вариантов, которые найдутся дома

В самый необходимый момент происходит так, что заканчивается пергаментная бумага для выпечки. Домохозяйки знают, чем можно заменить ее, поэтому поделились секретами, чтобы его знали люди, которые столкнутся с такой проблемой.

Не стоит паниковать, если дома нет пергаментной бумаги, пишет 24 Канал. Если печенье или любая другая выпечка из теста уже готова к отправке в духовку, а оказывается, что специального пергамента нет – не беда. Есть ряд вариантов, которые можно поставить на противень вместо бумаги.

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Чем заменить пергаментную бумагу для выпечки

Рукав для запекания

Разрежьте этот рукав на пласты, выложите на противень, а уже сверху – изделия из теста. После выпекания пирожные или печенье будет хорошо отставать, поэтому вы достанете его без проблем.

Чертежная калька

Пергамент для выпечки можно заменить чертежной калькой. Она тонкая и вощеная, поэтому идеально заменит бумагу.

Офисная бумага

Если нет пергаментной бумаги, тогда подойдет такой заменитель как офисная бумага. Впрочем, в духовку сухой ее отправлять нельзя. Бумагу надо щедро смазать маслом, которое не позволит ей сгореть.



Пергамент можно заменить / Фото Pexels

Силиконовый коврик

Такой коврик можно использовать много раз. Он выгодный и практичный. Хозяйки говорят, что он еще и удобен тем, что на нем можно раскатывать тесто.

К примеру, коржи для торта можно раскатать на силиконовом коврике до нужной формы и отправить уже тесто сразу в духовку.

Фольга

На фольге можно запекать высокие бисквиты, однако стоит быть с ней осторожной, поскольку при длительном запекании она может пристать к коржу снизу.