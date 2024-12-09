Определенными кулинарными лайфхаками пользуются даже опытные кулинары, пишет 24 Канал. Есть определенные методы, которые позволят сварить картофель вдвое быстрее. Эти лайфхаки сэкономят огромное количество времени на приготовлении блюда.

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Варка картофеля в кастрюле

Для того, чтобы картофель быстро приготовился, его надо порезать мелкими кубиками и положить в кастрюлю. Залить водой надо так, чтобы она немного покрыла овощи. После закипания воду нужно посолить и добавить в кастрюлю 50 граммов сливочного масла. Далее огонь надо уменьшить и накрыть кастрюлю крышкой. За скорость приготовления отвечает масло, поскольку создает пленку, которая помогает картофелю свариться за 15 минут.

Варка картофеля в кипятке

Мы привыкли нарезанный картофель заливать холодной водой, ставить на плиту и начинать варить. Но для того, чтобы картофель сварился быстрее, время варки можно сократить благодаря кипятку. Предварительно нагрейте воду в электрочайнике и залейте ее в кастрюлю. Эта манипуляция приведет к тому, что овощи сварятся вдвое быстрее.



Картофельное пюре можно быстро сварить / Фото Pexels

Варка картофеля в мультиварке

Достаточно быстро овощи можно сварить в мультиварке. Для этого надо выставить режим варки. В любой режим надо добавить не холодную воду, а горячую и выставить таймер. За 15-20 минут картофель будет готов к употреблению.

Варка картофеля прокалыванием

Если же вы не нарезали картофель, а поставили варить его целым, тогда для более быстрой варки каждую картофелину надо проколоть вилкой. Проколы помогают пару свободно циркулировать внутри картофеля, поэтому это приведет к ровному и быстрому прогреву овоща и размягчению.

Чтобы вареная картошка была вкусной, добавляйте в воду лавровый лист, зубчик чеснока или укроп для аромата. Посолите в конце варки, чтобы сохранить текстуру. Перед подачей смажьте сливочным маслом или полейте оливковым маслом, добавьте специи или порезанную зелень.