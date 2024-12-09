Банановые кожуры обычно сразу же отправляются в мусорку, но, очевидно, это не лучшее использование для такого ценного ресурса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens.

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Отполируйте серебро

Для того, чтобы почистить серебро так, чтобы оно сразу же заблестело, достаточно будет просто потереть его внутренней стороной банановой кожуры. Впрочем, если вам нужно очистить целый серебряный сервиз, вы можете приготовить пасту из банановой кожуры, измельчив несколько шкурок в блендере или комбайне. Используйте мягкую ткань, чтобы нанести пасту на серебро, и чистую ткань для того, чтобы отшлифовать все и убрать пятна.

После полировки нужно вымыть серебро мягкой водой с мылом, чтобы убрать остатки банана.

Почистите пыль с комнатных растений

Уборка пыли с листьев комнатных растений – это важная, но часто забытая задача. Для нее вы можете использовать банановую кожуру – это не только уберет загрязнения, но и отполирует листья, придав им дополнительный блеск.

Очистив комнатное растение банановой кожурой, вы можете протереть его еще и микрофиброй, чтобы удалить остатки фрукта.

Уберите потертости с кожи

Все кожаные изделия – от мебели до ремней для брюк – имеют склонность к потертостям и царапинам, возникающих при регулярном использовании. И что делать, если под рукой нет специального кондиционера для кожи?

Конечно же, нужно воспользоваться банановой кожурой – потрите поврежденный участок внутренней ее стороной, и кожа станет как новенькая.



Кожу можно восстановить банановой кожурой / Фото Pexels

Отполируйте деревянную мебель

Если вы хотите восстановить свою деревянную мебель, тогда вы можете использовать кожуру банана для полировки. Это поможет избавиться от пятен, колец от воды и других повреждений поверхности.

Втирать кожуру в древесину нужно круговыми движениями, а после этого удалить остатки фруктов и придать древесине блеск с помощью мягкой ткани.

Почистите CD и DVD

Если у вас дома хранятся старые компакт-диски или видеодиски, но на них появились царапины, разочаровываться не стоит! Кожура банана поможет и здесь – нужно потереть ею поврежденные части диска.