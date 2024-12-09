Бананові шкірки зазвичай відразу ж відправляються в смітник, але, вочевидь, це не найкраще використання для такого цінного ресурсу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens.

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Відполіруйте срібло

Для того, щоб почистити срібло так, аби воно відразу ж заблищало, достатньо буде просто потерти його внутрішньою стороною бананової шкірки. Втім, якщо вам потрібно очистити цілий срібний сервіз, ви можете приготувати пасту з бананової шкірки, подрібнивши кілька шкірок у блендері чи комбайні. Використовуйте м'яку тканину, аби нанести пасту на срібло, і чисту тканину для того, щоб відшліфувати усе та прибрати плями.

Після полірування потрібно вимити срібло м'якою водою з милом, щоб прибрати залишки банана.

Почистьте пил з кімнатних рослин

Прибирання пилу з листя кімнатних рослин – це важливе, але часто забуте завдання. Для нього ви можете використати бананову шкірку – це не тільки прибере забруднення, але й відполірує листя, надавши йому додаткового блиску.

Очистивши кімнатну рослину банановою шкіркою, ви можете протерти його ще й мікрофіброю, аби видалити залишки фрукта.

Приберіть потертості зі шкіри

Усі шкіряні вироби – від меблів до ременів для штанів – мають схильність до потертостей та подряпин, що виникають під час регулярного використання. І що робити, якщо під рукою немає спеціального кондиціонера для шкіри?

Звісно ж, потрібно скористатися банановою шкіркою – потріть пошкоджену ділянку внутрішньою її стороною, і шкіра стане як новенька.



Шкіру можна відновити банановою шкіркою / Фото Pexels

Відполіруйте дерев'яні меблі

Якщо ви хочете відновити свої дерев'яні меблі, тоді ви можете використати шкірку банана для полірування. Це допоможе позбутися плям, кілець від води та інших пошкоджень поверхні.

Втирати шкірку у деревину потрібно круговими рухами, а після цього видалити залишки фруктів та надати деревині блиску за допомогою м'якої тканини.

Почистьте CD та DVD

Якщо у вас вдома зберігаються старі компакт-диски чи відеодиски, але на них з'явилися подряпини, розчаровуватися не варто! Шкірка банана допоможе і тут – потрібно потерти нею пошкоджені частини диска.