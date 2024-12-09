Певними кулінарними лайфхаками користуються навіть досвідчені кулінари, пише 24 Канал. Є певні методи, які дозволять зварити картоплю вдвічі швидше. Ці лайфхаки зекономлять величезну кількість часу на приготуванні страви.

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Варіння картоплі в каструлі

Для того, щоб картопля швидко приготувалася, її треба порізати дрібними кубиками й покласти в каструлю. Залити водою треба так, щоб вона трохи покрила овочі. Після закипання воду потрібно посолити й додати в каструлю 50 грамів вершкового масла. Далі вогонь треба зменшити й накрити каструлю кришкою. За швидкість приготування відповідає масло, оскільки створює плівку, яка допомагає картоплі зваритися за 15 хвилин.

Варіння картоплі в окропі

Ми звикли нарізану картоплю заливати холодною водою, ставити на плиту й починати варити. Та для того, щоб картопля зварилася швидше, час варіння можна скоротити завдяки окропу. Попередньо нагрійте воду в електрочайнику й залийте її в каструлю. Ця маніпуляція призведе до того, що овочі зваряться вдвічі швидше.



Картопляне пюре можна швидко зварити / Фото Pexels

Варіння картоплі в мультиварці

Досить швидко овочі можна зварити в мультиварці. Для цього треба виставити режим варіння. У будь-який режим треба додати не холодну воду, а гарячу й виставити таймер. За 15-20 хвилин картопля буде готовою до споживання.

Варіння картоплі проколюванням

Якщо ж ви не нарізали картоплю, а поставили варити її цілою, тоді для швидшого варіння кожну картоплину треба проколоти виделкою. Проколи допомагають парі вільно циркулювати всередині картоплі, тож це призведе до рівного та швидкого прогрівання овоча й розм’якшення.

Щоб варена картопля була смачною, додавайте у воду лавровий лист, зубчик часнику або кріп для аромату. Посоліть наприкінці варіння, щоб зберегти текстуру. Перед подачею змастіть вершковим маслом чи полийте оливковою олією, додайте спеції або порізану зелень.