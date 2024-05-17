Коли пора підгодовувати троянди: не пропустіть ідеальний час

Для того, щоб троянди тішили вас своїм пишним цвітом протягом всього літа, вам потрібно заздалегідь подбати про підживлення. Зокрема, внести його вчасно та у правильній кількості.

Правильний догляд за трояндами – це запорука їхнього цвітіння та гарного вигляду. Тож якщо ви хочете побачити квіти, тоді подбайте про те, аби внести добрива та правильно поливати і прополювати троянди.

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Які добрива потрібно внести навесні

Для того, щоб троянда пишно цвіла, їй потрібні різні мікроелементи та органічні речовини, і їх рослина може отримати або з мінеральних, або з органічних добрив. Якщо ви хочете, щоб на квітці утворилося багато бутонів, тоді вам потрібно внести фосфор.

Для зростання зеленої маси використовують азотні добрива. Втім, із ними вам потрібно бути досить обережними, адже якщо ви перегодуєте азотом кущі, на них утвориться надто багато зелені і пагонів, а натомість не буде пуп'янків. Квітів стане набагато менше, натомість самі кущі розростуться, а цвітіння прийде з великою затримкою.

Підживлення калієм та калійною сіллю може бути корисним для збільшення розміру квітів, а також воно допомагає рослинам підготуватися до зими.



Троянди потрібно підживлювати навесні / Фото Pexels

Мінеральні добрива для троянд

Якщо ви обрали мінеральні добрива для підгодівлі своїх рослин, ви можете скористатися такими варіантами:

фосфорно-калійні добрива – для цвітіння та утворення великої кількості пуп'янків;

гумат натрію – стимулятор росту для квітів;

кальцієва селітра – внести до появи пуп'янків;

сульфат калію – внести наприкінці травня для запобігання хворобам;

аміачна селітра – внести перед підгортанням.

Органічні добрива для троянд

Зазвичай органічні добрива для рослин застосовують у період, коли наростає зелене листя. Особливо корисною буде органіка для молодих рослин. Коли ви хочете підживити троянди, ви можете скористатися кінським гноєм, коров'яком чи пташиним послідом.

Курячий послід потрібно використовувати обережно, адже якщо ви не підготуєте його правильно і використаєте надто багато, це може призвести до опіку кореневої системи.

Коров'як потрібно перед підживленням розвести у воді в співвідношенні 1:10, настояти, а після цього ще вдвічі розвести водою. Також використовують і різні трав'яні настої – їх можна розбризкувати по листю.