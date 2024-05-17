Мурахи переробляють ґрунт глибиною 1,5 метра, захищають сад від павутинного кліща, гусениць, слимаків чи личинок мух. Втім мурашник біля коріння дерева виснажує його, комахи поїдають пелюстки троянд, солодкий нектар з квітів та харчуються ягодами полуниці, морквою чи гарбузом.
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Саме тому варто обробити мурах, бо в певних моментах вони можуть добряче нашкодити рослинам.
Сода
Організм мурах насичений кислотою, а сода – бікарбонатом натрію, який її нейтралізує. Коли вона потрапляє в організм комахи, сода вступає в реакцію з кислотою і мураха гине.
Для приманки розмішайте 0,5 столової ложки соди з цукровою пудрою. Додайте 2 столові ложки води, розмішайте та налийте в пластикові кришки. Розставте в ті місця, де спостерігається найбільше скупчення комах.
Народні методи позбавлять комах з городу / Фото Pexels
Борна кислота
Кислота погано впливає на нервову й травну систему комах, зневоднює їхній організм, тож за кілька годин настає параліч.
Щоб приготувати розчин, візьміть 5 грамів речовини та розчиніть в склянці гарячої води, тоді додайте 2 столові ложки цукру або меду та долийте ще 1 літр води. Цією сумішшю ввечері треба підлити мурашник. Якщо він непомітний оку, тоді розлийте у плоскі ємності та залишіть там, де вони пересуваються.
Марганцівка
Візьміть 1 літр води та насипте марганцівку до утворення насиченого рожевого кольору, а тоді змішайте у 10 літрах. Цією рідиною обробіть мурашники та рослини по яких вони люблять повзати.
Нашатирний спирт
Цей засіб не лише допоможе позбутися від комах, але й підгодує рослини. Необхідно приготувати простий розчин. У 8 - 10 літрах води розчиніть 10 грамів нашатирного спирту.
Оцтова кислота
Звичайна оцтова кислота також здатна усунути комах з городу. Для цього 1 столову ложку оцту треба розвести в 1 літрі води та обприскати рослини, на яких з’явилися мурахи. Процедуру можна повторювати до того часу, поки мурахи не зникнуть з ділянки.