Муравьи перерабатывают почву глубиной 1,5 метра, защищают сад от паутинного клеща, гусениц, слизней или личинок мух. Впрочем муравейник у корней дерева истощает его, насекомые поедают лепестки роз, сладкий нектар из цветов и питаются ягодами клубники, морковью или тыквой.
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Именно поэтому стоит обработать муравьев, потому что в определенных моментах они могут сильно навредить растениям.
Сода
Организм муравьев насыщен кислотой, а сода – бикарбонатом натрия, который ее нейтрализует. Когда она попадает в организм насекомого, сода вступает в реакцию с кислотой и муравей погибает.
Для приманки размешайте 0,5 столовой ложки соды с сахарной пудрой. Добавьте 2 столовые ложки воды, размешайте и налейте в пластиковые крышки. Расставьте в те места, где наблюдается наибольшее скопление насекомых.
Народные методы избавят насекомых с огорода / Фото Pexels
Борная кислота
Кислота плохо влияет на нервную и пищеварительную систему насекомых, обезвоживает их организм, поэтому через несколько часов наступает паралич.
Чтобы приготовить раствор, возьмите 5 граммов вещества и растворите в стакане горячей воды, тогда добавьте 2 столовые ложки сахара или меда и долейте еще 1 литр воды. Этой смесью вечером надо подлить муравейник. Если он незаметен глазу, тогда разлейте в плоские емкости и оставьте там, где они передвигаются.
Марганцовка
Возьмите 1 литр воды и насыпьте марганцовку до образования насыщенного розового цвета, а потом смешайте в 10 литрах. Этой жидкостью обработайте муравейники и растения по которым они любят ползать.
Нашатырный спирт
Это средство не только поможет избавиться от насекомых, но и подкормит растения. Необходимо приготовить простой раствор. В 8 - 10 литрах воды растворите 10 граммов нашатырного спирта.
Уксусная кислота
Обычная уксусная кислота также способна устранить насекомых с огорода. Для этого 1 столовую ложку уксуса надо развести в 1 литре воды и опрыскать растения, на которых появились муравьи. Процедуру можно повторять до того времени, пока муравьи не исчезнут с участка.